'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge en KAA Gent staan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Nadat Ivan Leko al werd binnengehaald richt blauw-zwart nu de blik op keeperstrainer Bart van Tornhout. Het bestuur van de Buffalo's reageert scherp en overweegt juridische stappen.

Nieuwe interesse van Club Brugge

Club Brugge nam recent afscheid van Nicky Hayen. Ook keeperstrainer Wouter Biebauw moest vertrekken, hij vond ondertussen onderdak bij Cercle Brugge.

In plaats van intern te schuiven of extern iemand binnen te halen, benaderde de club Van Tornhout, een ervaren kracht bij KAA Gent en voormalig collega van Ivan Leko, zo meldt Het Nieuwsblad. Deze interesse komt kort na de overstap van Leko zelf en diens assistent Nicolas Still.

Het bestuur van AA Gent is niet te spreken over deze aanpak. Van Tornhout wordt gezien als een belangrijke pion en men wil koste wat kost vermijden dat hij vertrekt. De club wil bovendien een signaal geven dat het niet telkens personeel zal verliezen aan dezelfde rivaal.

Juridische dreiging

Indien Van Tornhout zelf zijn ontslag zou indienen om de overstap mogelijk te maken, overweegt KAA Gent juridische stappen. Daarbij wordt gedacht aan een klacht wegens oneerlijke concurrentie en een beroep op artikel 8 van de sociale wetgeving voor betaalde sportbeoefenaars, zo meldt de krant. Dat artikel bepaalt dat een speler of staflid na ontslag niet zomaar bij een andere club in dezelfde competitie mag aan de slag gaan.

Lees ook... Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent
De situatie wordt verder op scherp gezet door het vertrek van video-analist Amaury Smits bij KAA Gent. Het is niet uitgesloten dat hij Leko volgt naar Club Brugge, wat de spanningen tussen beide clubs nog vergroot. De timing van deze ontwikkelingen is opvallend. Komende zondag staat de Slag om Vlaanderen op het programma. De rivaliteit tussen beide ploegen krijgt hierdoor een extra geladen dimensie.

12 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (21/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Ivan Leko

Meer nieuws

Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

11:40
6
In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

13:00
1
Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

07:20
3
Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

12:40
2
Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

12:20
1
Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

10:30
7
Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

12:00
1
Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

11:20
4
In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

08:40
'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

08:40
1
Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

11:00
3
Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

09:30
3
'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

08:20
Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

09:00
KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

17:40
5
Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

08:00
Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

07:40
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

16/12
4
📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

07:00
'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16:30
1
Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

23:30
6
"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

21:00
3
Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

23:00
Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

18:40
11
"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

22:30
1
Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

19:00
OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

20:00
7
De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

21:40
1
Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

19:40
Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

21:56
1
Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar De derde helft

Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

19:20
OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

20:20
1
DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

20:40
4
DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

20:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!" .. .. over Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent Stigo12 Stigo12 over Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien" .. .. over Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden Pé_1 Pé_1 over Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil Andreas2962 Andreas2962 over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" Admiraal F Admiraal F over OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen Andreas2962 Andreas2962 over Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda Andreas2962 Andreas2962 over De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Wintertransfers 2019-2020 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved