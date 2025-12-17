'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

Club Brugge en KAA Gent staan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Nadat Ivan Leko al werd binnengehaald richt blauw-zwart nu de blik op keeperstrainer Bart van Tornhout. Het bestuur van de Buffalo's reageert scherp en overweegt juridische stappen.

Nieuwe interesse van Club Brugge

Club Brugge nam recent afscheid van Nicky Hayen. Ook keeperstrainer Wouter Biebauw moest vertrekken, hij vond ondertussen onderdak bij Cercle Brugge.

In plaats van intern te schuiven of extern iemand binnen te halen, benaderde de club Van Tornhout, een ervaren kracht bij KAA Gent en voormalig collega van Ivan Leko, zo meldt Het Nieuwsblad. Deze interesse komt kort na de overstap van Leko zelf en diens assistent Nicolas Still.

Het bestuur van AA Gent is niet te spreken over deze aanpak. Van Tornhout wordt gezien als een belangrijke pion en men wil koste wat kost vermijden dat hij vertrekt. De club wil bovendien een signaal geven dat het niet telkens personeel zal verliezen aan dezelfde rivaal.

Juridische dreiging

Indien Van Tornhout zelf zijn ontslag zou indienen om de overstap mogelijk te maken, overweegt KAA Gent juridische stappen. Daarbij wordt gedacht aan een klacht wegens oneerlijke concurrentie en een beroep op artikel 8 van de sociale wetgeving voor betaalde sportbeoefenaars, zo meldt de krant. Dat artikel bepaalt dat een speler of staflid na ontslag niet zomaar bij een andere club in dezelfde competitie mag aan de slag gaan.

De situatie wordt verder op scherp gezet door het vertrek van video-analist Amaury Smits bij KAA Gent. Het is niet uitgesloten dat hij Leko volgt naar Club Brugge, wat de spanningen tussen beide clubs nog vergroot. De timing van deze ontwikkelingen is opvallend. Komende zondag staat de Slag om Vlaanderen op het programma. De rivaliteit tussen beide ploegen krijgt hierdoor een extra geladen dimensie.