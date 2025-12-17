Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp
Foto: © photonews
Het contract van Gyrano Kerk bij Antwerp loopt na dit seizoen af. De aanvaller geeft aan dat hij openstaat voor een verlenging, maar formele gesprekken met het bestuur zijn er nog niet geweest.

Ommezwaai in de competitie

Na een hamstringblessure van anderhalve maand keerde Kerk terug in de ploeg. Antwerp boekte sindsdien drie opeenvolgende zeges en klom naar de middenmoot. Onder trainer Joseph Oosting speelt hij centraler en scoorde recent de openingstreffer tegen KAA Gent.

"Als groep hebben we beseft dat het zo niet verder kon", vertelt Kerk aan Sporza. "Er zijn jongens opgestaan en die hebben het voortouw genomen. Dat heeft zich uitbetaald in resultaten. Als je resultaten hebt, dan wordt het leuker op de club, is er meer sfeer en wordt er meer gelachen. Dan kom je in flow en lijkt het alsof alles vanzelf gaat."

Rol van de trainer

Kerk benadrukt dat Oosting snel zijn stempel drukte. De coach bracht kleine tactische wijzigingen door en legde de nadruk op intensief druk zetten. Volgens Kerk werkt de trainer transparant en direct.

"Hij is supereerlijk. Ik werk nu twee weken met hem samen en hij zegt waar het op staat. Of het nu goed of slecht is, hij gaat je er meteen op aanspreken, zodat het niet meer gebeurt en zodat we er beter van worden”, klinkt. De Nederlander voerde ook enkele tactische wijzigingen door, waardoor The Great Old meer druk kan zetten.

Contract en toekomst

Ondanks de sportieve heropleving is er nog geen duidelijkheid over Kerk zijn toekomst. Zijn overeenkomst loopt af en gesprekken met het bestuur zijn nog niet gevoerd. De focus lag volgens hem op de sportieve situatie en het vermijden van de gevarenzone.

"Maar dat was ook echt niet aan de orde tot op dit moment", stelt Kerk. "We hadden heel andere dingen aan ons hoofd met de positionering op de ranglijst en hoe het ging. Ik kan begrijpen dat dat nog niet is gebeurd."
Kerk geeft aan dat hij positief staat tegenover een verlenging. Hij ziet een toekomst bij de club en benadrukt dat een verder verblijf geen last zou zijn. "Het zou geen straf zijn om te blijven, laten we dat vooropstellen”, besluit hij.

