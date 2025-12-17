📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

RSC Anderlecht is tijdens de wintermercato op zoek naar aanvallende versterking. Coach Besnik Hasi liet eerder al verstaan dat een terugkeer van Goto bij STVV een piste was, maar de club kijkt ook naar buitenlandse opties.

Daarbij komt de naam van Younes Ebnoutalib nadrukkelijk naar voren. Volgens Transfermarkt staat Ebnoutalib tot juni 2028 onder contract bij SV Elversberg. De 22-jarige spits heeft een huidige marktwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. Hij speelt voornamelijk als centrumspits, maar kan ook op de flank worden ingezet.

Journalist Patrick Berger meldde dat Eintracht Frankfurt de speler nadrukkelijk volgt. “Eintracht Frankfurt blijft aandringen bij Younes Ebnoutalib”, klinkt het. Maar ook andere ploegen tonen interesse voor de speler.

Concurrentie en prijskaartje

Berger voegde eraan toe dat er nog geen volledige overeenkomst is met Frankfurt. “Maar er wordt aan gewerkt. Het gaat om een contract tot minstens 2030. Elversberg vraagt echter rond de 10 miljoen euro. Dat is voorlopig te veel voor Frankfurt.” Het bedrag ligt ver boven de huidige marktwaarde en maakt de transfer bijzonder duur, niet in het minst voor Belgische ploegen.

Naast Frankfurt zijn ook Villarreal, Betis Sevilla en Celtic Glasgow in de markt. Volgens Berger wagen ook Celtic Glasgow en Anderlecht hun kans, net als een niet bij naam genoemde Duitse eersteklasser.

Voor Anderlecht betekent dit dat de club moet afwegen of een investering van tien miljoen euro haalbaar is. De Brusselaars hebben eerder ervaren dat de huidige spitsen onvoldoende rendement opleveren en zoeken daarom naar alternatieven. Het prijskaartje en de concurrentie maken de situatie complex.



