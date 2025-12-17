Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

STVV heeft onder leiding van Wouter Vrancken een sterk parcours afgelegd dit seizoen. De ploeg verraste met solide prestaties en wist zich in de subtop te nestelen. Toch kijkt de trainer vooruit naar de wintermercato en de samenstelling van zijn kern na januari.

Vertrouwen in behoud van kern

Vrancken benadrukte dat hij hoopt dat de huidige groep samenblijft. “Ik hoop, net zoals iedere STVV-fan, dat er niemand vertrekt. Ik heb er veel vertrouwen in dat de club er net zo over denkt”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Daarbij wees hij op het belang van Ito, die volgens hem sterk betrokken is bij de manier van spelen. De trainer gaf aan dat Ito zelfs zijn frustratie uitte tijdens en na de wedstrijd tegen Anderlecht, wat zijn wil om te presteren illustreert.

Hij maakte duidelijk dat spelers als Ito en Goto bijzonder waardevol zijn omdat ze veel arbeid leveren voor het team. Het vinden van een nummer negen en tien die zoveel inspanningen combineren, is volgens hem geen eenvoudige opdracht.

Vooruitblik op wintermercato

Op de vraag welk type speler hij graag zou aantrekken, gaf Vrancken aan dat een beslissende aanvaller welkom zou zijn. Toch benadrukte hij dat de club vooral vooruit moet denken richting de zomer.

Hij wees op aflopende contracten, huurspelers die terugkeren en mogelijke vertrekkers. Daarom vindt hij het verstandig om nu al te anticiperen, zodat STVV niet in tijdsdruk terechtkomt. Het vermijden van een situatie zoals vorig seizoen is voor hem een prioriteit.



Daarnaast gaf Vrancken aan dat de club moet uitstralen dat het meerdere seizoenen zoals dit wil neerzetten. Hij besloot dat de huidige prestaties een basis vormen, maar dat structurele versterking noodzakelijk blijft om continuïteit te garanderen.