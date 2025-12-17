Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 503

STVV heeft onder leiding van Wouter Vrancken een sterk parcours afgelegd dit seizoen. De ploeg verraste met solide prestaties en wist zich in de subtop te nestelen. Toch kijkt de trainer vooruit naar de wintermercato en de samenstelling van zijn kern na januari.

Vertrouwen in behoud van kern

Vrancken benadrukte dat hij hoopt dat de huidige groep samenblijft. “Ik hoop, net zoals iedere STVV-fan, dat er niemand vertrekt. Ik heb er veel vertrouwen in dat de club er net zo over denkt”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Daarbij wees hij op het belang van Ito, die volgens hem sterk betrokken is bij de manier van spelen. De trainer gaf aan dat Ito zelfs zijn frustratie uitte tijdens en na de wedstrijd tegen Anderlecht, wat zijn wil om te presteren illustreert.

Hij maakte duidelijk dat spelers als Ito en Goto bijzonder waardevol zijn omdat ze veel arbeid leveren voor het team. Het vinden van een nummer negen en tien die zoveel inspanningen combineren, is volgens hem geen eenvoudige opdracht.

Vooruitblik op wintermercato

Op de vraag welk type speler hij graag zou aantrekken, gaf Vrancken aan dat een beslissende aanvaller welkom zou zijn. Toch benadrukte hij dat de club vooral vooruit moet denken richting de zomer.

Hij wees op aflopende contracten, huurspelers die terugkeren en mogelijke vertrekkers. Daarom vindt hij het verstandig om nu al te anticiperen, zodat STVV niet in tijdsdruk terechtkomt. Het vermijden van een situatie zoals vorig seizoen is voor hem een prioriteit.

Lees ook... Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

Daarnaast gaf Vrancken aan dat de club moet uitstralen dat het meerdere seizoenen zoals dit wil neerzetten. Hij besloot dat de huidige prestaties een basis vormen, maar dat structurele versterking noodzakelijk blijft om continuïteit te garanderen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

09:30
Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

23:00
Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

08:40
'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

08:40
'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

08:20
Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

08:00
Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

07:20
1
📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

07:00
In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

06:30
Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

23:30
5
"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

22:30
De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

21:40
1
Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

21:56
1
"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

21:00
3
OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

18:30
4
DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

20:10
Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar De derde helft

Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

19:20
OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

20:00
5
OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

20:20
1
DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

20:40
4
Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

19:20
Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

19:40
Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

19:00
Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

18:40
4
KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

17:40
5
De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

18:00
3
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

18:20
Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

17:00
Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

17:20
'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16:30
1
'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

17:10
Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

15:30
23
🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

16:00
1
Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

14:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Shake spier Shake spier over Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt TIGERMANIA TIGERMANIA over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande JaKu JaKu over Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel TIGERMANIA TIGERMANIA over Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen? Noobjectivepress Noobjectivepress over De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club olrichri olrichri over 'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis' TIGERMANIA TIGERMANIA over De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over K Beerschot VA - KAA Gent: 1-2 -URKO -URKO over 'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)' Polikarpus Polikarpus over Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved