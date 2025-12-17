In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"
Foto: © photonews
In een gesprek met het clubmagazine WigWam gaf Siebe Van Der Heyden een inkijk in de kleedkamer van KAA Gent. Hij beantwoordde vragen over zijn ploegmaats en schetste een beeld van de sfeer en dynamiek binnen het team. Het leverde een reeks bijzondere weetjes op.

Humor en muziek in de kleedkamer

Van Der Heyden benadrukte dat humor een belangrijke rol speelt. Hij vertelde dat Skoras wel weet wat jokes maken is. “Hij kan heel grappig uit de hoek komen. Dante Vanzeir ook, die heeft ook het zotte in zijn kop soms.”

Over muziek merkte hij op dat dit minder gebruikelijk is bij Gent. Hij stelde dat Surdez en Goore af en toe Franse gangstermuziek opzetten, maar dat het volgens hem beter georganiseerd kan worden. Het viel hem op dat dit vanaf het begin niet echt een gewoonte was.

Loopvermogen en snelheid

Bij de vraag naar het grootste loopwonder wees Van Der Heyden naar Matisse Samoise. Hij vertelde dat Samoise negentig minuten lang de hele flank kan bestrijken. Daarnaast sprak hij zijn verbazing uit over Skoras, die defensief bijzonder veel werk verzet.

Wat snelheid betreft, gaf hij aan dat Goore zeer snel is, maar dat Araujo nog hogere waarden haalt. Hij stelde dat Araujo tot 36 kilometer per uur kan gaan, wat hij fenomenaal noemde.

Techniek en toekomst

Op technisch vlak liet Van Der Heyden geen twijfel bestaan. “Kadri hee, dat is heel duidelijk voor iedereen.” Bij de jonge talenten noemde hij Tibe De Vlieger. Hij stelde dat diens kwaliteiten, loopvermogen en extra inzet hem de juiste ingesteldheid geven om stappen vooruit te zetten.

Tot slot kwam de vraag wie later trainer zou kunnen worden. Van Der Heyden besloot dat dit moeilijk te voorspellen is, maar dat hijzelf en Matisse Samoise kans maken. “Die noemen ze nu al de zoon van Hein Vanhaezebrouck”, besloot hij lachend over Samoise.

