Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

Antwerp kende een moeizame start van het seizoen, maar heeft zich de voorbije weken herpakt. Na de trainerswissel en enkele gerichte ingrepen staat de ploeg opnieuw steviger in de competitie. Hein Vanhaezebrouck analyseerde die evolutie en wees daarbij op een opvallende speler.

Antwerp herpakt zich

De ex-coach benadrukte dat Antwerp recent andere namen in de ploeg bracht. “Zoals Kiki Kouyaté, die pas op de twaalfde speeldag een basisplaats kreeg”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Volgens hem was de nederlaag tegen Club Brugge op dat moment niet terecht.

Vanhaezebrouck gaf aan dat Kouyaté zich intussen ontpopt tot een betrouwbare verdediger. Hij wees erop dat de speler in intercepties al tot de top tien van de Jupiler Pro League behoort. Daarmee onderstreepte hij dat de Malinese verdediger snel zijn waarde heeft bewezen.

Statistieken en aandachtspunten

Naast intercepties valt ook zijn kracht in luchtduels op. Vanhaezebrouck vertelde dat slechts één verdediger meer duels in de lucht aangaat. Bovendien staat Kouyaté tweede in de ranglijst van geblokte schoten. “Dat zie je: hij gooit er zich heel vaak voor, met hart en ziel.”

Toch merkte hij ook verbeterpunten op. Kouyaté pakt geregeld een kaart en blijft volgens Vanhaezebrouck te vaak liggen. “Dus er is werk aan.” Daarmee gaf hij aan dat discipline en fysieke weerbaarheid nog aandacht vragen.



Ondanks die kanttekeningen benadrukte Vanhaezebrouck dat Kouyaté de defensie van Antwerp een duidelijke impuls heeft gegeven. “Maar hij gaf die defensie wel een boost. Speel er maar tegen, hè”, besluit Vanhaezebrouck.