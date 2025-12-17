Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Nigeriaanse voetbalbond (NFF) heeft een klacht ingediend bij de FIFA tegen Congo DR. Volgens Nigeria zouden meerdere Congolese spelers de WK-kwalificatieregels rond dubbele nationaliteit hebben geschonden.

Onder de betrokken spelers zouden onder meer Mario Stroeykens (Anderlecht), Michel Balikwisha (ex-Antwerp) en Matthieu Epolo (Standard) zijn.

De klacht volgt op de pijnlijke uitschakeling van Nigeria in de WK-kwalificaties. Op 16 november verloor de ‘Super Eagles’ de CAF-play-offfinale tegen Congo DR na strafschoppen (4-3), waardoor Congo zich plaatste voor de intercontinentale play-offs. Daarin nemen ze het op tegen de winnaar van Nieuw-Caledonië en Jamaica.

Volgens Nigeria zijn zes tot negen spelers die tijdens de kwalificatiewedstrijden voor Congo DR uitkwamen, niet correct speelgerechtigd. Zij zouden van nationale ploeg zijn veranderd zonder de vereiste procedures voor een nationaliteitswissel te volgen. Ook zouden ze hun Europese paspoorten niet hebben ingeleverd, wat volgens de Congolese wet verplicht is.

Congo in de problemen door klacht van Nigeria

Mohammed Sanusi, secretaris-generaal van de NFF, noemde de situatie “frauduleus”. Hij benadrukte dat Congo de FIFA zou hebben misleid bij het goedkeuren van de spelers. “Het is niet de taak van de FIFA om na te gaan of nationale wetgeving wordt nageleefd; zij baseert zich uitsluitend op haar eigen reglementen", aldus Sanusi.

De FIFA heeft voorlopig nog niet officieel gereageerd. De wereldvoetbalbond baseert zich doorgaans alleen op de documenten die spelers aanleveren. Omdat de betrokken spelers een geldig Congolees paspoort konden voorleggen, werden ze tot nu toe speelgerechtigd verklaard.

Een beslissing van de FIFA wordt verwacht vóór de intercontinentale play-offs in maart. Indien Nigeria’s beroep wordt aanvaard, kan het alsnog uitzicht krijgen op kwalificatie voor het WK. Eerder werd Zuid-Afrika bijvoorbeeld bestraft voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler, waarbij drie punten werden afgenomen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Mario Stroeykens
Matthieu Epolo
Michel Ange Balikwisha

Meer nieuws

In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

13:00
1
Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

12:40
2
Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

12:20
1
Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

11:40
6
Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

10:30
7
Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

11:20
4
📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

08:40
Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

11:00
3
'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

09:53
12
Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

09:30
3
"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

22:30
1
'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

08:20
'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

08:40
1
Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

09:00
Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

08:00
De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

21:40
1
Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

07:40
Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

07:20
3
In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

06:30
Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
2
Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

23:30
6
Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

23:00
De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

18:00
4
Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

21:56
1
"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

21:00
3
Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar De derde helft

Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

19:20
OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

20:00
7
OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

20:20
1
DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

20:40
4
Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

19:00
DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

20:10
Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

19:20
Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

19:40
Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!" .. .. over Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent Stigo12 Stigo12 over Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien" .. .. over Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden Pé_1 Pé_1 over Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil Andreas2962 Andreas2962 over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" Admiraal F Admiraal F over OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen Andreas2962 Andreas2962 over Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda Andreas2962 Andreas2962 over De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Wintertransfers 2019-2020 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved