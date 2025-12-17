Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

De Nigeriaanse voetbalbond (NFF) heeft een klacht ingediend bij de FIFA tegen Congo DR. Volgens Nigeria zouden meerdere Congolese spelers de WK-kwalificatieregels rond dubbele nationaliteit hebben geschonden.

Onder de betrokken spelers zouden onder meer Mario Stroeykens (Anderlecht), Michel Balikwisha (ex-Antwerp) en Matthieu Epolo (Standard) zijn.

De klacht volgt op de pijnlijke uitschakeling van Nigeria in de WK-kwalificaties. Op 16 november verloor de ‘Super Eagles’ de CAF-play-offfinale tegen Congo DR na strafschoppen (4-3), waardoor Congo zich plaatste voor de intercontinentale play-offs. Daarin nemen ze het op tegen de winnaar van Nieuw-Caledonië en Jamaica.

Volgens Nigeria zijn zes tot negen spelers die tijdens de kwalificatiewedstrijden voor Congo DR uitkwamen, niet correct speelgerechtigd. Zij zouden van nationale ploeg zijn veranderd zonder de vereiste procedures voor een nationaliteitswissel te volgen. Ook zouden ze hun Europese paspoorten niet hebben ingeleverd, wat volgens de Congolese wet verplicht is.

Congo in de problemen door klacht van Nigeria

Mohammed Sanusi, secretaris-generaal van de NFF, noemde de situatie “frauduleus”. Hij benadrukte dat Congo de FIFA zou hebben misleid bij het goedkeuren van de spelers. “Het is niet de taak van de FIFA om na te gaan of nationale wetgeving wordt nageleefd; zij baseert zich uitsluitend op haar eigen reglementen", aldus Sanusi.

De FIFA heeft voorlopig nog niet officieel gereageerd. De wereldvoetbalbond baseert zich doorgaans alleen op de documenten die spelers aanleveren. Omdat de betrokken spelers een geldig Congolees paspoort konden voorleggen, werden ze tot nu toe speelgerechtigd verklaard.





Een beslissing van de FIFA wordt verwacht vóór de intercontinentale play-offs in maart. Indien Nigeria’s beroep wordt aanvaard, kan het alsnog uitzicht krijgen op kwalificatie voor het WK. Eerder werd Zuid-Afrika bijvoorbeeld bestraft voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler, waarbij drie punten werden afgenomen.