Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal"

Hugo Broos (73), bondscoach van Zuid-Afrika, heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken die hem recent in het nauw brachten. Tijdens een persmoment gaf hij toe ongepaste woorden te hebben gebruikt om een speler in het openbaar terecht te wijzen.

Het incident ontstond toen Broos verdediger Mbekezeli Mbokazi berispte omdat hij zich te laat meldde bij de nationale ploeg. Broos zei toen: “Het is een donkere jongen, maar als hij na het gesprek uit mijn bureau vertrekt, komt hij er als witte man uit.” Die uitspraak leidde tot beschuldigingen van racisme.

Daarnaast veroorzaakten Broos’ opmerkingen over de vrouwelijke manager van Mbokazi, die hij bekritiseerde voor haar kennis van voetbal, een aanklacht wegens seksisme. De politieke partij UDM diende daarop een officiële klacht in bij de Zuid-Afrikaanse Mensenrechtencommissie.

Broos: "Ik distantieer me volledig van enige beschuldiging van racisme of seksisme"

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond nam al stelling voor Broos. Zelf benadrukte de coach dat zijn berisping verkeerd werd geïnterpreteerd. “Het is jammer dat mijn forse berisping van het gedrag van de speler en de daaropvolgende opmerkingen verkeerd werden opgevat als racisme en seksisme. Ik distantieer mij volledig van enige beschuldiging van racisme of seksisme", zei hij.

Broos gaf later toe dat zijn woordkeuze niet juist was. “Mijn keuze van woorden was niet de juiste. Ik wil mij daarvoor verontschuldigen.” Hij vertelde ook dat het incident gevolgen had voor zijn privéleven: “Het ergste is dat mijn familie - mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen - hier ook van hebben afgezien.”



De Belgische coach ontkende opnieuw dat er racistische motieven in het spel waren. “Ik heb met mensen van kleur gespeeld, hen gecoacht en met hen gewerkt in Nigeria en Kameroen, en nu al vier jaar in Zuid-Afrika. Je kunt hen allemaal vragen wat voor man ik ben. Niemand zal mij een racist noemen", aldus Broos.