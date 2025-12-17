Bayat legt uit hoe en waarom hij Fellaini aan boord haalt

Sporting Charleroi verraste met de komst van Marouane Fellaini. Voorzitter Mehdi Bayat lichtte in Le Soir toe waarom de voormalige Rode Duivel een rol krijgt binnen de club.

Ervaring en meerwaarde

Bayat benadrukte dat Fellaini door zijn veelzijdigheid en internationale carrière een uitzonderlijke toevoeging vormt. “Marouane is een ster die onder de grootste trainers heeft gespeeld”, klinkt het. “Hij kon verdedigen, op het middenveld staan en zelfs scoren met het hoofd. Het feit dat hij die ervaring kan delen, is een geschenk uit de hemel.”

Volgens Bayat zal Fellaini vooral voor de spelers aanwezig zijn en hen helpen beter te worden. De voorzitter gaf aan dat hij de komst van Fellaini ook persoonlijk waardeert, omdat hij hem als een vriend beschouwt. Het doel is dat de ex-international plezier beleeft aan zijn rol en tegelijk de groep vooruit helpt.

Tijdelijke samenwerking

De aanwezigheid van Fellaini bij Charleroi is niet structureel. Bayat maakte duidelijk dat de samenwerking afhankelijk is van agenda en relevantie. “Wanneer je zo’n kans krijgt, gaat het niet om de duur maar om de kwaliteit. Hij zal blijven zolang hij zich nuttig voelt. Als het geen effect heeft, zal hij niet blijven om te blijven.”

De voorzitter benadrukte dat Fellaini dit doet vanuit zijn passie voor voetbal. Voor hem is het alsof hij via de spelers opnieuw op het veld staat. “Hij was zondag tegen Union aanwezig en had moeite om zich door het stadion te bewegen. Dat is hetzelfde in Engeland, China of Dubai. Hij is een wereldster en dat kan Charleroi alleen maar iets bijbrengen.”



De samenwerking kwam tot stand na een gesprek tussen Bayat en Fellaini in de marge van een Champions League-duel van Union. Volgens Bayat verliep dat contact vanzelf en leidde het tot een akkoord. Hij besluit dat de aanwezigheid van Fellaini een bijzondere kans is voor de spelers en de club.