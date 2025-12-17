Gert Verheyen legt haarfijn uit waarom job van trainer niet interessant is

Gert Verheyen, voormalig bondscoach van de Belgische U19 en ex-trainer van KV Oostende, gaf in Het Nieuwsblad toelichting bij zijn keuze om niet langer actief te zijn als coach.

Veranderde werkomstandigheden

Hij werkt vandaag vooral als analist en schetst waarom het trainersvak volgens hem niet aantrekkelijk is geworden. Verheyen benadrukt dat de functie van trainer door de jaren heen sterk is geëvolueerd.

Waar vroeger een werkdag overzichtelijk was, is dat nu niet meer het geval. “Je trainde ’s ochtends, stuurde je spelers ’s middags naar huis en je kon zelf de club verlaten”, klinkt het in de krant. Tegenwoordig wordt verwacht dat de staf van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aanwezig blijft.

De werkdruk is daardoor aanzienlijk toegenomen. Zelfs wanneer spelers niet meer op de club zijn, blijft de technische staf verplicht aanwezig. Het takenpakket is uitgebreid en vergt een constante aanwezigheid.

Status van de trainer

Naast de langere werkdagen wijst Verheyen op de veranderde positie van de coach binnen een club. “Bovendien is de status van trainer onwaarschijnlijk gedevalueerd. Vroeger was je de baas en was er ontzag. Maar nu ben je voor het bestuur en de spelers soms niets meer. Trainers zijn een wegwerpproduct geworden.”



Volgens hem is het respect dat vroeger vanzelfsprekend was, grotendeels verdwenen. De rol van de trainer wordt sneller in vraag gesteld en de houdbaarheid van een aanstelling is beperkt. Verheyen besloot na zijn periode bij KV Oostende om het trainersvak achter zich te laten. Hij gaf aan dat de combinatie van hoge werkdruk en verminderde waardering hem deed kiezen voor een andere richting.