Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

Beerschot verloor voor eigen publiek een derde opeenvolgende thuiswedstrijd. De ploeg kampt met een reeks negatieve resultaten en de supporters lieten hun frustratie duidelijk merken.

Negatieve reeks en supportersreactie

Ondanks offensieve wissels met Kosiah en Uzun kon de ploeg geen ommekeer forceren. Het resultaat was opnieuw een nederlaag, waardoor Beerschot in de competitie op drie opeenvolgende verliespartijen staat en bovendien uit de beker ligt. In de slotfase klonk het luid vanaf de tribunes: “Shame on you”, zo meldt Gazet van Antwerpen.

De achterban gaf hiermee een duidelijk signaal dat het vertrouwen in de ploeg tanende is. De volgende opdracht, een uitwedstrijd tegen leider SK Beveren, komt op een moeilijk moment.

Gyamfi terug in de basis

Voor rechtsachter Dennis Gyamfi betekende de wedstrijd zijn eerste volledige optreden in twee jaar. Hij benadrukte dat de ploeg na een sterke eerste helft de controle verloor en te vaak koos voor lange ballen. Volgens hem was dat niet het spel dat Beerschot wil brengen.

Vooruitzicht en herstel

Gyamfi erkende dat de ploeg zich in een neerwaartse spiraal bevindt, maar benadrukte dat hard werken de enige weg vooruit is. Hij stelde dat de teleurstelling van de fans begrijpelijk is en dat de groep na de winterstop met nieuwe energie wil terugkeren.



De eerstvolgende uitdaging is de verplaatsing naar Beveren. Daarna volgt een trainingskamp in Spanje, waar de ploeg zich wil voorbereiden op een betere tweede seizoenshelft. Het doel is om de negatieve reeks te doorbreken en opnieuw aansluiting te vinden in de competitie.