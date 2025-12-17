Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

Jean Kindermans, jarenlang het gezicht van de jeugdopleiding bij RSC Anderlecht en vandaag actief bij Royal Antwerp FC, gaf bij DAZN zijn persoonlijke top vijf van talenten die onder zijn hoede doorbraken.

Hij begon met een duidelijke waarschuwing. “Dat is een ontzettend moeilijke vraag, en eigenlijk eentje waar ik niet graag op antwoord.” Op plaats vijf zette hij Dennis Praet. “Hij is iets later ingestroomd in de opleiding, maar heeft wel de Gouden Schoen gewonnen", klonk het. “Dat alleen al toont aan wat voor carrière hij heeft opgebouwd.”

Mila Svilar was een fenomeen

De vierde plaats ging naar Mile Svilar. Kindermans was daar bijzonder open over: “Hij was een fenomeen. Ik heb me altijd afgevraagd waarom zo’n goeie keeper zolang niet kon doorbreken. Maar hij is nu eerste doelman bij AS Roma, dus dat bewijst het wel."

Op nummer drie koos hij voor Jérémy Doku. “Hij heeft zo’n uitzonderlijk talent en is zó snel", aldus Kindermans. “Je ziet nu ook dat hij helemaal doorbreekt bij Manchester City. Dat verbaast mij totaal niet.”

Geen discussie over wie nummer 1 is

De tweede plaats was volgens hem haast onbetwist: Youri Tielemans. “Ik heb nooit gewerkt met iemand met zoveel natuurlijke klasse", zei Kindermans. “Die elegantie aan de bal, techniek, controle, passing en afwerking… die puurheid heb ik nadien nooit meer gezien.”

Bovenaan stond zonder twijfel Romelu Lukaku. “Ik kan niemand anders als nummer één zetten", besloot Kindermans. “Ik hoop dat ik Paul Van Himst geen hartzeer doe, maar Lukaku is de beste spits aller tijden in België. Daar mag eigenlijk geen discussie meer over zijn.”



