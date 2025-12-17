Zware klap voor Mario Stroeykens: hij ziet zijn droom in rook opgaan

Zware klap voor Mario Stroeykens: hij ziet zijn droom in rook opgaan
Mario Stroeykens, aanvaller van Anderlecht, zal niet deelnemen aan de Afrika Cup 2025 met de Democratische Republiek Congo. De nationale ploeg, de Luipaarden, maakte dit woensdagmiddag officieel bekend via sociale media.

Volgens de verklaring liep Stroeykens de blessure op tijdens zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht, tegen Sint-Truiden (2-1 winst), waar hij in de 58e minuut moest afhaken.

De 21-jarige Belg stond op het punt zijn debuut te maken op een groot continentaal toernooi, maar moet nu forfait geven. Zijn vervanger is Gaël Kakuta, de ervaren aanvallende middenvelder van Sakaryaspor in de Turkse tweede divisie.

Voor Stroeykens is dit een flinke tegenslag. Na enkele sterke invalbeurten bij Anderlecht en enkele basisplaatsen was de selectie voor Congo een belangrijke stap in zijn internationale carrière.

Stroeykens en Camara haken af voor de Afrika Cup

Het ongeluk beperkt zich niet tot Stroeykens alleen. Ilay Camara, eveneens Anderlecht-speler en geselecteerd voor Senegal, raakte ook geblesseerd en zal het toernooi missen.

De Democratische Republiek Congo begint de Afrika Cup 2025 volgende week dinsdag tegen Benin in het Al Madina Stadion in Rabat, Marokko. De Luipaarden treffen verder Botswana en Senegal in hun groepsfase.

Het wegvallen van Stroeykens is een aderlating voor Congo, dat nu zijn aanvalslinie moet aanpassen voor het belangrijke toernooi. Het belooft een uitdaging te worden voor bondscoach Hérita Ilunga om de aanvalsmacht op tijd op peil te krijgen.

