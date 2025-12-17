🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt

Jong Gent nam dinsdagavond de volle buit mee van het Kiel, maar vooral één moment bleef nazinderen. In een wedstrijd die lang in evenwicht was, viel de beslissing met een doelpunt dat meteen discussie losweekte.

De hoofdrol was weggelegd voor El Hadji Seck. De 18-jarige middenvelder zag Nick Shinton ver voor zijn lijn staan en besloot het gewoon te proberen. Van ver, heel ver.

De bal verdween netjes in doel en bezorgde KAA Gent een 1-2-zege tegen Beerschot. Een goal die je niet elke week ziet, en net daarom zoveel reacties opriep.



FT | De jonge Buffalo's winnen bij Beerschot dankzij deze absurde goal! 😳🦬 #BEEGNT pic.twitter.com/xTpJWwZGTc — DAZN België (@DAZN_BENL) December 16, 2025

Was het geniaal gezien of gewoon een inschattingsfout van de doelman? Waarschijnlijk een beetje van beide. Feit is dat Seck durfde, en dat die durf werd beloond.

Voor Beerschot kwam het opnieuw hard aan. De thuisploeg liet na om dichter bij de top te sluipen en slikte een nederlaag die extra pijn deed door de manier waarop.



Jong Gent daarentegen brak een mindere reeks en tankte vertrouwen. In de Challenger Pro League kan één flits genoeg zijn om alles te doen kantelen. Dinsdagavond was die flits er, vanop meer dan dertig meter.