Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"
Foto: © photonews
Standard verloor vrijdag verrassend met 0-1 van Leuven, maar behoudt nog steeds de zesde plaats in de Jupiler Pro League. Voor analist Nordin Jbari heeft dit veel te maken met de zwakte van de concurrentie.

In het programma La Tribune gaf Jbari zijn mening over de uitspraken van Standard-coach Vincent Euvrard. Volgens de coach "een gebrek aan kwaliteit”, maar Jbari stelt dat Euvrard dat beter niet had kunnen zeggen. “Als voor hem er geen kwaliteit was, had hij niet moeten tekenen. En als hij dat toen gezegd had, zou dat slecht gevallen zijn.”

Jbari benadrukt dat Euvrard de ploeg bij aanvang van het seizoen niet volledig kende. “Hij kende het kernteam niet, zelfs al zijn er veel geblesseerden. Zullen zijn spelers op deze manier achter hem blijven staan?”

Ongelooflijk dat Standard in de top zes staat

Over de wedstrijd zelf was Jbari kritisch over de verdediging. Hij wees op de fouten in de as en de fouten van Epolo en Homawoo, die volgens hem belangrijke ruimtes prijsgaven.

Toch blijft Standard in de top zes. Jbari relativeert dat meteen: “Dat verbaast me niet, want ik herhaal: het kampioenschap is zwak. U begrijpt dat Standard om de twee weken in crisis verkeert… en in de derde week toch aan de rand van Play-off 1 staat? Dat is ongelooflijk.”


Volgens Jbari toont het behoud van de zesde plek vooral aan dat de competitie dit seizoen weinig consistentie en uitdaging biedt. “De ploeg blijft kwetsbaar, maar profiteert van de zwakte van de tegenstanders", besluit hij.

