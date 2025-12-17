FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

Supporters met een beperking slaan alarm over de hoge ticketprijzen voor het WK 2026 in de VS, Canada en Mexico. Volgens Football Supporters Europe (FSE) dreigen ze systematisch uitgesloten te worden door "extreme en onbetaalbare" prijzen, vooral voor toegankelijkheidstickets.

In een open brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino uit het Disability & Inclusion Fan Network scherpe kritiek op het beleid. De goedkoopste categorieën zouden niet beschikbaar zijn voor fans met een beperking, waardoor zij gedwongen worden de duurdere tickets te kopen.

De prijzen voor deze toegankelijkheidstickets lopen volgens FSE op van 140 tot 450 dollar voor groepswedstrijden. Voor veel supporters met een beperking betekent dat een extra financiële drempel, bovenop de al bestaande kosten voor vervoer, accommodatie en persoonlijke assistentie.

Supporters met een beperking zouden heel hoge bedragen moeten betalen

Daarnaast mogen begeleiders niet langer gratis mee, wat de kosten nog verder verdubbelt. FSE noemt dit een “oneerlijke taks” op supporters die hun aanwezigheid in het stadion noodzakelijk maakt. Ter vergelijking: bij het WK 2022 in Qatar kostten toegankelijkheidstickets amper 10 euro en was een begeleider inbegrepen.

Het contrast wordt het grootst bij de finale van het WK 2026, waar de goedkoopste tickets voor fans met een beperking volgens FSE meer dan 4.000 dollar zouden kosten. Ook het doorverkoopplatform van FIFA baart zorgen: tickets worden daar soms aangeboden aan meer dan zes keer de oorspronkelijke prijs.


FIFA heeft nog niet inhoudelijk gereageerd, maar stelt dat de prijzen “in lijn liggen met de marktpraktijk van grote sport- en entertainmentevents.” FSE dringt aan op herziening van het beleid en oproep tot overleg met supportersgroepen om echte inclusie mogelijk te maken.

