De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

Thiago Silva wil het WK voorbereiden in Europa. Meer zelfs: de Braziliaan wil opnieuw in Londen wonen en voetballen. Er sprongen inmiddels vier clubs op de kar.

Thiago Silva sleet ettelijke jaren bij Chelsea FC en heeft nog een huis in Londen. Meer zelfs: de kinderen van de Braziliaan doorlopen momenteel de jeugdacademie van The Blues.

Een terugkeer naar Stamford Bridge is niet aan de orde. Silva polste zijn voormalige werkgever, maar Chelsea ziet geen heil in de terugkeer van een 41-jarige speler.

Géén interesse van Chelsea, maar...

Al wil dat niet zeggen dat er geen interesse is. De Engelse media weten dat vier clubs - de zaakwaarnemer van De Goddelijke Kanarie deed de voorbije weken zijn in ronde in Londen - wél bereid zijn om mee te gaan in het verhaal.

... wél van andere clubs uit Londen

West Ham United, Brentford FC, Crystal Palace en Fulham FC zien iets in een stunt met Silva. Al zal de verdediger wel tevreden moeten zijn met een prestatiegericht contract.



Silva speelde de voorbije maanden voor Fluminense RJ. De 113-voudig Braziliaans international liet er zijn contract ontbinden om zich op zo hoog mogelijk niveau voor te bereiden op het WK.