De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thiago Silva wil het WK voorbereiden in Europa. Meer zelfs: de Braziliaan wil opnieuw in Londen wonen en voetballen. Er sprongen inmiddels vier clubs op de kar.

Thiago Silva sleet ettelijke jaren bij Chelsea FC en heeft nog een huis in Londen. Meer zelfs: de kinderen van de Braziliaan doorlopen momenteel de jeugdacademie van The Blues. 

Een terugkeer naar Stamford Bridge is niet aan de orde. Silva polste zijn voormalige werkgever, maar Chelsea ziet geen heil in de terugkeer van een 41-jarige speler. 

Géén interesse van Chelsea, maar...

Al wil dat niet zeggen dat er geen interesse is. De Engelse media weten dat vier clubs - de zaakwaarnemer van De Goddelijke Kanarie deed de voorbije weken zijn in ronde in Londen - wél bereid zijn om mee te gaan in het verhaal. 

... wél van andere clubs uit Londen

West Ham United, Brentford FC, Crystal Palace en Fulham FC zien iets in een stunt met Silva. Al zal de verdediger wel tevreden moeten zijn met een prestatiegericht contract.


Silva speelde de voorbije maanden voor Fluminense RJ. De 113-voudig Braziliaans international liet er zijn contract ontbinden om zich op zo hoog mogelijk niveau voor te bereiden op het WK.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Chelsea
Fulham
Thiago Silva

Meer nieuws

Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

19:40
Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

19:00
2
Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

18:40
FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

18:20
Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

18:00
1
Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

17:40
3
Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

16:30
Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

17:20
Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

17:00
2
🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt

🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt

16:00
7
Recordbedrag! Rode Duivels kunnen portefeuille van de Belgische voetbalbond stevig vullen

Recordbedrag! Rode Duivels kunnen portefeuille van de Belgische voetbalbond stevig vullen

15:31
Zware klap voor Mario Stroeykens: hij ziet zijn droom in rook opgaan

Zware klap voor Mario Stroeykens: hij ziet zijn droom in rook opgaan

14:40
4
Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal"

Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal"

14:30
1
Bayat legt uit hoe en waarom hij Fellaini aan boord haalt

Bayat legt uit hoe en waarom hij Fellaini aan boord haalt

14:00
2
Gert Verheyen legt haarfijn uit waarom job van trainer niet interessant is

Gert Verheyen legt haarfijn uit waarom job van trainer niet interessant is

13:30
3
In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

13:00
8
Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

12:40
7
Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

12:20
3
Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

12:00
4
Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

11:40
24
Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

11:20
5
Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

11:00
6
Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

10:30
9
'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

09:53
14
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

08:40
Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

09:30
5
'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

08:40
1
Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

09:00
'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

'Dender verliest sterkhouder tijdens wintermercato'

08:20
Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

Deze versterkingen wil Vrancken deze winter bij STVV

07:40
Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

08:00
1
Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

07:20
6
📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

📷 'Anderlecht mengt zich in debatten voor spits van 10 miljoen euro'

07:00
2
In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

In de kleedkamer bij KAA Gent: "We noemen hem de zoon van Vanhaezebrouck"

06:30
Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

23:30
6
Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 16
Chelsea Chelsea 2-0 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 2-0 Brighton Brighton
Burnley Burnley 2-3 Fulham Fulham
Arsenal Arsenal 2-1 Wolverhampton Wolverhampton
West Ham Utd West Ham Utd 2-3 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 0-3 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 1-0 Newcastle United Newcastle United
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-0 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 1-1 Leeds United Leeds United
Manchester United Manchester United 4-4 Bournemouth Bournemouth

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden Allé Maurice Allé Maurice over Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent yveskes yveskes over Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt" Vital Verheyen Vital Verheyen over Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen TIGERMANIA TIGERMANIA over In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt H.J. H.J. over Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken TIGERMANIA TIGERMANIA over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar... TIGERMANIA TIGERMANIA over Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved