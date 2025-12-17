Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

KRC Genk is op zoek naar een nieuwe coach. Er circuleren ondertussen enkele namen. Of hebben de Limburgers er eentje over het hoofd gezien?

Meteen na het ontslag van Thorsten Fink circuleerden de namen van Nicky Hayen, Marc Brys, Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij door de wandelgangen van de Cegeka Arena. Ondertussen mag ook Timmy Simons aan dat lijstje worden toegevoegd.

Ook Johan Van Rumst weigert niet op voorhand als hij de kans zou krijgen om de fanion onder zijn hoede te krijgen. De 47-jarige coach is momenteel T1 van Jong KRC Genk.

Spontane sollicitatie

"Ik heb ambitie", doet Van Rumst in Het Belang van Limburg zelf iets wat op een spontane sollicitatie lijkt. "Ik ben 47 en het is duidelijk voor mij dat ik als hoofdcoach door wil gaan."

"Ik heb geen plan in het achterhoofd zitten", gaat Van Rumst verder. "Ik blijf hard werken en mijn eigen pad bewandelen. Ik hoor het wel als Genk me wil voor de A-ploeg. Ze weten alleszins wat ik kan."

Genk nam afgelopen maandag van Thorsten Fink. Het gelijkspel tegen KVC Westerlo was de teleurstelling te veel voor De Smurfen.