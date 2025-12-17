Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

Waar ligt de toekomst van Mo Salah? De Egyptenaar lijkt zijn laatste wedstrijd voor Liverpool FC gespeeld te hebben. Er is alvast voldoende interesse.

We schreven eerder al dat Mo Salah héél graag naar FC Barcelona wil. De contacten zijn gelegd, maar de kans is klein dat Barça de financiële mogelijkheden heeft om de Egyptenaar te betalen.

Ook Al Qadsiah FC is ondertussen concreet. De Saoedische club is bereid om alle eisen van Salah in te willigen. Geld is in dat deel van het Midden-Oosten namelijk geen probleem.

FC Barcelona, Al Qadsiah FC en... AC Milan

Maar dat is niet alles. De Italiaanse media weten dat AC Milan de tentakels al heeft uitgestoken. I Rossoneri zien in Salah een enorme injectie aan kwaliteit én ervaring.

Verder heeft Salah wellicht zijn laatste wedstrijd voor Liverpool gespeeld, maar dat wil niet zeggen dat hij niet langer zal te zien zijn op de Engelse velden. Twee Premier League-clubs hebben reeds geïnformeerd.

Ook Engelse clubs ruiken een kans

Aston Villa wil stunten met Salah. The Lions hopen met de Egyptenaar in de rangen hun status als subtopper extra kracht bij te zetten. Ook Newcastle United ziet in de Egyptenaar een opportuniteit om de opmars verder te zetten.





Salah zelf concentreert zich nu vooral op de Afrika Cup met Egypte. Voor het einde van het toernooi - of een eventuele uitschakeling van De Farao's - hoeven we geen nieuws te verwachten.