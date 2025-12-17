WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

Hans Vanaken gaat in kalenderjaar 2025 een slordige zesduizend wedstrijdminuten op het voetbalveld hebben gestaan. En met dat cijfer doet wereldwijd niemand beter.

Hans Vanaken staat altijd als eerste op het wedstrijdblad bij Club Brugge. Geloof ons vrij: dat zal ook onder Ivan Leko niét veranderen.

De aanvoerder van Club Brugge wordt amper gewisseld en neemt amper rust. Meer zelfs: onder Rudi Garcia dikt de teller ook bij de Rode Duivels aan.

6.015 minuten

CIES becijferde dat Hans Vanaken in kalenderjaar 2025 een slordige zesduizend minuten op het veld stond. Omgerekend: dat zijn zo'n honderd wedstrijduren.

Moet het iets nauwkeuriger. Na de wedstrijd van afgelopen zondag bij FCV Dender EH klokte Vanaken af op 6.015 minuten. Wellicht komen daar dit jaar nog twee keer negentig minuten bij.

Nu nog op tweede plaats, maar héél binnenkort nummer één

En dat kan tellen. Wereldwijd doet er niemand beter dan Vanaken. Of beter gezegd: wereldwijd zal binnenkort niemand meer beter doen.





Momenteel staat Junior Alonso van Atlético Mineire met 6.036 minuten aan de leiding. De Paraguayaanse international zal dit seizoen echter niet meer in actie komen.