'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'
Youri Tielemans is bij Aston Villa uitgegroeid tot één van de absolute sterkhouders van het elftal. Er wordt aan zijn mouw getrokken, maar de Engelse subtopper is niét van plan om onze landgenoot te laten vertrekken.

Youri Tielemans heeft dit seizoen al zijn deel van de tegenslag - lees: blessurelast - gehad. Al staat zijn naam als eerste op het wedstrijdblad als hij wel klaar is om te spelen.

Ook de Europese topclubs hebben de evolutie die Tielemans de voorbije jaren heeft gemaakt opgemerkt. Het is overigens geen toeval dat Rudi Garcia hem tot aanvoerder van de Rode Duivels heeft gebombardeerd. 

Chelsea FC, Arsenal FC, Manchester City en... Real Madrid

Chelsea FC, Arsenal FC en Manchester City informeerden al naar de voorwaarden van Tielemans. Zelfs bij Real Madrid duikt zijn naam in de wandelgangen op. Al moeten we er meteen bij schrijven dat die interesse niet bevestigd is. 

Aston Villa is echter niet van plan om Tielemans te laten vertrekken. Het contract van de 81-voudig Rode Duivel in Birmingham loopt nog tot medio 2027, maar dat houdt The Lions niet tegen om rond de tafel te gaan zitten. 

Bestbetaalde speler van Aston Villa


Aston Villa wil het contract van Tielemans verlengen én verbeteren. Volgens de Engelse media kan onze landgenoot de bestbetaalde speler in de kern worden. The Lions zien in onze landgenoot dé sleutel om hun positie in de Engelse subtop te verstevigen.

