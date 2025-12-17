Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

Rik De Mil heeft Sporting Charleroi tijdens het seizoen verlaten en op korte termijn zal hij niet vervangen worden. Hans Cornelis neemt voorlopig het roer over, maar wie kan nadien de leiding op zich nemen? Hier zijn vijf plausibele pistes.

Frédéric Taquin

Hij is de meest voor de hand liggende optie, tot op het punt dat Mehdi Bayat het nodig vond om elke intentie om Frédéric Taquin te contacteren na het ontslag van Rik De Mil formeel te ontkennen. En met reden: men weet dat Taquin zeer loyaal is en het is moeilijk voor te stellen dat hij het schip van La Louvière midden in het seizoen zou verlaten.

Maar de coach van de RAAL heeft nooit verborgen dat hij een Carolo in hart en nieren is. De derby tegen Sporting Charleroi was voor hem heel bijzonder, en loyaliteit heeft ambitie nooit in de weg gestaan (vraag dat maar aan David Verwilghen). Eens het seizoen voorbij, en als Charleroi tot dan heeft gewacht, wie weet?

Hij heeft zich zo comfortabel genesteld in zijn rol als analist dat men bijna zou vergeten dat Hein Vanhaezebrouck één van de meest succesvolle coaches van de laatste tien jaar in de Jupiler Pro League is. Een titel in 2015, een beker in 2022, telkens met KAA Gent: geen wonder dat zijn naam bij elk ontslag (en dat gebeurt vaak) opnieuw opduikt in de gesprekken.

Vanhaezebrouck heeft nooit een Franstalige club getraind, maar zijn beheersing van het Frans is uitstekend, net zoals dat bij Rik De Mil het geval is. In 2019 werd hij door Charleroi gecontacteerd om Mazzù, die naar Genk vertrok, te vervangen, en hij verklaarde toen “niet ongevoelig” te zijn voor die interesse. Zes jaar later: is dit het juiste moment?

Will Still

Reims, Lens, Southampton... Charleroi? Het traject zou betekenen dat Will Still een stap achteruit moet zetten, en het lijkt niet zijn prioriteit te zijn, noch sportief noch persoonlijk, aangezien bekend is dat zijn vrouw een complexe medische situatie doormaakt. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat Mehdi Bayat hem niet zou polsen.



Ontslagen bij Southampton in november, weigerde Still recent nog Nantes. Merkwaardig genoeg heeft hij nooit op de bank van Charleroi gezeten, zelfs niet als assistent toen zijn broer Edward er trainer was: hij was toen assistent bij Reims en Standard. Zijn rechtlijnige mentaliteit en sterke persoonlijkheid zouden nochtans beter bij Sporting kunnen passen dan het erg koele en analytische karakter van zijn oudere broer.

Onlangs gaf Yannick Ferrera zelf toe: hij leed onder een gebrek aan erkenning in België. Nochtans werd hij, zeer jong, beschouwd als één van de coaches om te volgen in de Jupiler Pro League, met uitstekende resultaten bij STVV. Meer recent, bij RWDM, kwam zijn ontslag als een donderslag bij heldere hemel, want ondanks een moeilijke seizoensafsluiting had hij de club tot aan de poorten van promotie gebracht.

Onlangs ontslagen bij Zamalek in Egypte, is Yannick Ferrera vrij. Charleroi kent hij: het was op Mambourg dat hij in 2012 zijn trainerscarrière begon. Hij werd toen de jongste coach in de geschiedenis van het Belgische voetbal, een record dat sindsdien... door Will Still werd gebroken. Komt hij terug via de grote poort?

Steven Defour

Stel je de gezichten van de Standard-supporters voor als het duo Fellaini-Defour zich zou herenigen... op de bank van Sporting Charleroi. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren, zelfs als Steven Defour T1 van de Zebra’s zou worden, aangezien Marouane Fellaini in principe slechts twee weken deel zal uitmaken van de Carolo-staf.

Steven Defour is echter niet langer gebonden aan zijn loyaliteit tegenover Standard sinds hij al de overstap naar rivaal Anderlecht maakte. Vrij sinds het einde van zijn avontuur bij KV Mechelen, wacht hij op het juiste project: zou dat Sporting Charleroi kunnen zijn?