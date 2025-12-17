Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United. Nochtans was ook Aston Villa meer dan concreet voor onze landgenoot. Hoe zat de vork precies in de steel?

We schreven eerder al dat het Aston Villa was - en dus niét Manchester United - dat in de laatste dagen van de zomermercato effectief een bod op Senne Lammens hadden uitgebracht. Was een transfer naar Birmingham een optie?

"Ik had voor mezelf al vrij snel de beslissing gemaakt", legt Lammens uit in Het Laatste Nieuws. "Voor mij was het een transfer naar Manchester United of een verlengd verblijf bij Antwerp."

Voor mij was het een transfer naar Manchester United of een verlengd verblijf bij Antwerp FC

Senne Lammens

In de laatste uren van de zomermercato kwamen The Red Devils dan toch op de proppen. Manchester United betaalde uiteindelijk twintig miljoen euro om de doelman weg te halen op De Bosuil.

"Het was een zenuwslopende transferperiode", legt Lammens uit. "Vooral omdat mijn transfer pas in de laatste uren tot stand is gekomen. Al kan ik het zelf soms nog steeds niet geloven."

Het was een zenuwslopende transferperiode

Senne Lammens


Ondertussen is er een sportieve crisis gepasseerd bij The Great Old. "Het deed me pijn om te zien waar Antwerp stond in de stand. Ik ben dan ook blij dat ze de rug opnieuw hebben gerecht."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Manchester United
Senne Lammens

Meer nieuws

'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

23:00
WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

21:40
4
Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

22:00
Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

20:40
'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

21:00
2
OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

21:20
Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

20:20
Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

19:40
3
Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

20:00
1
Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

19:00
5
De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

19:20
Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

18:40
Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

18:00
1
Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

17:40
4
FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

18:20
1
Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

17:20
Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

16:30
Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

17:00
4
Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

Vanhaezebrouck pikt er speler van Antwerp uit: "Hij blijft te vaak liggen"

11:20
5
🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt

🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt

16:00
10
Recordbedrag! Rode Duivels kunnen portefeuille van de Belgische voetbalbond stevig vullen

Recordbedrag! Rode Duivels kunnen portefeuille van de Belgische voetbalbond stevig vullen

15:31
Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

12:20
5
Zware klap voor Mario Stroeykens: hij ziet zijn droom in rook opgaan

Zware klap voor Mario Stroeykens: hij ziet zijn droom in rook opgaan

14:40
4
Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal"

Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal"

14:30
8
Bayat legt uit hoe en waarom hij Fellaini aan boord haalt

Bayat legt uit hoe en waarom hij Fellaini aan boord haalt

14:00
2
Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

12:40
7
Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

11:40
29
Gert Verheyen legt haarfijn uit waarom job van trainer niet interessant is

Gert Verheyen legt haarfijn uit waarom job van trainer niet interessant is

13:30
4
In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

13:00
10
Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

Kerk spreekt klare taal over ommezwaai én contractverlenging bij Antwerp

08:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

08:40
Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden

12:00
4
'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

08:40
1
Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

10:30
9
Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot

11:00
9
Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

16/12
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FranskeVRooij FranskeVRooij over Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil Eldonte Eldonte over Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt" RememberLierse RememberLierse over Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal" Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak" Vital Verheyen Vital Verheyen over WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje Andreas2962 Andreas2962 over Gert Verheyen legt haarfijn uit waarom job van trainer niet interessant is Stefaan_82 Stefaan_82 over Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent mantoch mantoch over Supporters roeren zich na derde thuisnederlaag op rij van Beerschot rinus michels rinus michels over Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved