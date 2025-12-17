Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United. Nochtans was ook Aston Villa meer dan concreet voor onze landgenoot. Hoe zat de vork precies in de steel?

We schreven eerder al dat het Aston Villa was - en dus niét Manchester United - dat in de laatste dagen van de zomermercato effectief een bod op Senne Lammens hadden uitgebracht. Was een transfer naar Birmingham een optie?

"Ik had voor mezelf al vrij snel de beslissing gemaakt", legt Lammens uit in Het Laatste Nieuws. "Voor mij was het een transfer naar Manchester United of een verlengd verblijf bij Antwerp."

Voor mij was het een transfer naar Manchester United of een verlengd verblijf bij Antwerp FC

In de laatste uren van de zomermercato kwamen The Red Devils dan toch op de proppen. Manchester United betaalde uiteindelijk twintig miljoen euro om de doelman weg te halen op De Bosuil.

"Het was een zenuwslopende transferperiode", legt Lammens uit. "Vooral omdat mijn transfer pas in de laatste uren tot stand is gekomen. Al kan ik het zelf soms nog steeds niet geloven."

Het was een zenuwslopende transferperiode



Ondertussen is er een sportieve crisis gepasseerd bij The Great Old. "Het deed me pijn om te zien waar Antwerp stond in de stand. Ik ben dan ook blij dat ze de rug opnieuw hebben gerecht."