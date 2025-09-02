RECONSTRUCTIE: Pas toen Aston Villa zich meldde... bij Antwerp ging Manchester United vol voor Senne Lammens

Senne Lammens is de nieuwe doelman van Manchester United. De afronding van de transfer had nog héél véél voeten in de aarde. Een reconstructie van de laatste dagen en uren voor de transfer.

Manchester United en Antwerp FC spraken al langer over de transfer van Senne Lammens. Belangrijke kanttekening: niet de volledige bestuurskamer was vanaf dag één overtuigd van onze landgenoot.

The Red Devils waren tegelijkertijd in gesprek met Aston Villa om Emiliano Martinez los te weken. De 33-jarige Argentijnse doelman was echter een pak duurder dan Lammens.



Lees ook... Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

Enter Aston Villa... op De Bosuil

Enter Aston Villa… op De Bosuil. The Lions gingen pro-actief op zoek naar een vervanger voor Martinez en kwamen afgelopen vrijdag uit bij… Lammens. Over een tripartite gesproken.

Het Laatste Nieuws weet dat Marc Overmars zijn kans rook om te cashen. Had Manchester United 25 miljoen euro betaald zonder de interesse van Aston Villa? Het blijft voor ons een vraag, maar voor de Nederlander wellicht een weet.

Voor ons een vraag, voor Marc Overmars een weet

Het definitieve groene licht van Manchester United kwam er uiteindelijk op maandagochtend. De transfer van Lammens naar The Theatre of Dreams werd maandagavond afgerond.