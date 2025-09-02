Dat had nog veel voeten in de aarde: doelman Lammens heeft zijn nieuwe club, recordtransfer voor Antwerp

Senne Lammens is nu officieel een Mancunian. De speler van Antwerp heeft eindelijk zijn transfer naar Manchester United beet. De officiële bevestiging kwam pas om elf uur 's avonds en had dus nog wel wat voeten in de aarde.

Senne Lammens is nu ook eindelijk officieel een speler van Manchester United. De deal had nog heel wat voeten in de aarde, maar op maandagavond kwam dan toch de officiële bevestiging. Met de deal zou zo'n 21 miljoen euro gemoeid zijn, een record voor Antwerp.

"Manchester United is verheugd te kunnen bevestigen dat Senne Lammens zich bij de club heeft aangesloten, onder voorbehoud van internationale goedkeuring en registratie", aldus The Mancunians in een persbericht op de officiële webstek van Manchester United.



A warm United welcome to our new goalkeeper: Senne Lammens! 🧤🇧🇪 — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025

"De doelman heeft een contract getekend tot juni 2030. Lammens speelde al 64 wedstrijden voor Royal Antwerp en hielp hen in 2023 de Belgische Supercup te winnen. De 23-jarige doelman, die in maart voor het eerst werd opgenomen in de Belgische nationale selectie, hield vorig seizoen de meeste 'clean sheets' in de Belgische Pro League."

Droom komt uit voor Senne Lammens

Voor Lammens zelf komt een drom uit: "Ik ben ontzettend trots om bij Manchester United te komen; het is een echte droom die uitkomt. De afgelopen jaren waren een fantastische reis; het is nu geëindigd op een fantastische bestemming en hopelijk het begin van iets bijzonders."

"Je voelt de positieve sfeer die hier heerst en ik weet dat ik de komende jaren echt impact kan maken op de club. Ik kan niet wachten om mijn teamgenoten te leren kennen en met Ruben en de technische staf te gaan werken. Dit is de perfecte plek om me te blijven ontwikkelen, samen met dit geweldige team te groeien en mijn carrièredoelen te bereiken."