Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AS Eupen zou een nieuwe dimensie kunnen betreden met de overname door QSI. De nieuwe sportief directeur, Pasquale Sensibile, sprak voor het eerst op een persconferentie om het project van de Qatari's en zijn rol op de Kehrweg te presenteren.

KAS Eupen staat aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Tien dagen geleden nam Qatar Sports Investments (QSI), de eigenaar van Paris Saint-Germain, de club over. Onder de vleugels van Aspire sinds 2012, krijgt Eupen nu andere Qatarese eigenaars en mogelijk ook nieuwe ambities.

QSI heeft meteen grote plannen aangekondigd. Hun sportadviseur Luis Campos stelde Pasquale Sensibile aan als sportief directeur. Sensibile werkte eerder bij de scoutingafdelingen van Galatasaray, AS Roma en Sampdoria en was sinds 2022 hoofd van de rekrutering bij PSG. Deze woensdag stelde hij zich voor in Eupen en gaf hij een eerste blik op de plannen van de nieuwe eigenaars.

“Het is een grote kans voor mij om hier te zijn en mee te werken aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Eupen. Ik wil Luis Campos bedanken dat hij aan mij heeft gedacht", aldus Sensibile tijdens de persconferentie, volgens L’Avenir.

Terug naar de Jupiler Pro League

De keuze voor Eupen komt niet uit de lucht vallen. “Waarom Eupen? De banden met Qatar waren al sterk, dus het is een logische stap. De huidige staf en het team doen het goed, zeker aan de vooravond van de winterstop. Die positie speelde een rol in de beslissing van QSI om zich hier te vestigen", legt Sensibile uit.

Het doel is glashelder: Eupen terugbrengen naar de Belgische voetbalelite en het netwerk van QSI versterken. “Ons doel is om de club terug naar de Jupiler Pro League te brengen, dit seizoen of het volgende. We hebben een lange-termijnvisie, maar in voetbal is het moeilijk om alles in één keer te veranderen, vooral midden in een seizoen", aldus Sensibile.

Transfers zullen een belangrijke rol spelen in de plannen van QSI. Sensibile benadrukt echter voorzichtigheid: “We willen een verbinding leggen tussen de drie clubs onder QSI – PSG, Eupen en Braga – en het beste uit elke club halen. Het is mogelijk dat jonge spelers van PSG hierheen komen, maar alles zal gestructureerd gebeuren.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Patro Eisden Maasmechelen - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

12:00
KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Opinie

KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

11:40
1
Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

11:20
Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

10:45
7
Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

11:00
5
Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

09:30
5
Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

10:30
1
Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

10:00
Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

09:00
4
KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

08:40
7
Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

08:20
Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

08:00
7
De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

07:40
Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

07:20
5
Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

07:00
7
Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

06:30
Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

06:00
2
'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

23:00
Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

22:30
1
Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

22:00
WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

21:40
7
OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

21:20
'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

21:00
5
Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

20:40
Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

20:20
Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

20:00
1
Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

18:40
1
Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

19:40
3
Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

19:00
6
De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

19:20
FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

18:20
1
Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

18:00
1
Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

17:40
4
Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

16:30
Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

17:20
Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

17:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 18
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 0-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 2-0 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 1-2 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

George McFly George McFly over Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan FCBalto FCBalto over KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Ratko Svilar Ratko Svilar over Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent Jasperd Jasperd over Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit Obiku Obiku over Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep Don Doumbia Don Doumbia over Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved