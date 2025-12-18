Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

AS Eupen zou een nieuwe dimensie kunnen betreden met de overname door QSI. De nieuwe sportief directeur, Pasquale Sensibile, sprak voor het eerst op een persconferentie om het project van de Qatari's en zijn rol op de Kehrweg te presenteren.

KAS Eupen staat aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Tien dagen geleden nam Qatar Sports Investments (QSI), de eigenaar van Paris Saint-Germain, de club over. Onder de vleugels van Aspire sinds 2012, krijgt Eupen nu andere Qatarese eigenaars en mogelijk ook nieuwe ambities.

QSI heeft meteen grote plannen aangekondigd. Hun sportadviseur Luis Campos stelde Pasquale Sensibile aan als sportief directeur. Sensibile werkte eerder bij de scoutingafdelingen van Galatasaray, AS Roma en Sampdoria en was sinds 2022 hoofd van de rekrutering bij PSG. Deze woensdag stelde hij zich voor in Eupen en gaf hij een eerste blik op de plannen van de nieuwe eigenaars.

“Het is een grote kans voor mij om hier te zijn en mee te werken aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Eupen. Ik wil Luis Campos bedanken dat hij aan mij heeft gedacht", aldus Sensibile tijdens de persconferentie, volgens L’Avenir.

Terug naar de Jupiler Pro League

De keuze voor Eupen komt niet uit de lucht vallen. “Waarom Eupen? De banden met Qatar waren al sterk, dus het is een logische stap. De huidige staf en het team doen het goed, zeker aan de vooravond van de winterstop. Die positie speelde een rol in de beslissing van QSI om zich hier te vestigen", legt Sensibile uit.

Het doel is glashelder: Eupen terugbrengen naar de Belgische voetbalelite en het netwerk van QSI versterken. “Ons doel is om de club terug naar de Jupiler Pro League te brengen, dit seizoen of het volgende. We hebben een lange-termijnvisie, maar in voetbal is het moeilijk om alles in één keer te veranderen, vooral midden in een seizoen", aldus Sensibile.





Transfers zullen een belangrijke rol spelen in de plannen van QSI. Sensibile benadrukt echter voorzichtigheid: “We willen een verbinding leggen tussen de drie clubs onder QSI – PSG, Eupen en Braga – en het beste uit elke club halen. Het is mogelijk dat jonge spelers van PSG hierheen komen, maar alles zal gestructureerd gebeuren.”