Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

Beerschot beleeft een pittige periode. De ploeg van Mo Messoudi verloor dinsdagavond thuis opnieuw, dit keer van Jong Gent (1-2), en staat zo met 0 op 9 in vier wedstrijden. Voor de fans werd het geduld duidelijk op de proef gesteld.

“Shame on you", klonk het even van de tribunes na het eindsignaal. Toch bleef de steun voor het team niet volledig uit. Het publiek liet weten dat het ontevreden is, maar de spelers kregen tegelijk nog erkenning voor hun inzet.

Coach Mo Messoudi toont begrip voor de frustratie van de supporters. “Ik ken de fans als geen ander. Natuurlijk begrijpen we hun reactie. Maar qua inzet kunnen we de spelers niets verwijten. Het is jammer dat het de laatste weken minder zuiver loopt, maar op de man spelen vind ik absoluut niet correct", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Ook flankverdediger Dennis Gyamfi begrijpt de emoties van de supporters. “Ze verwachten dat we winnen. Het is logisch dat ze van zich laten horen. Wij moeten gewoon blijven werken, alles geven en doen wat de coach vraagt, dan komen de overwinningen wel.”

Vermoeidheid weegt bij Beerschot

Messoudi benadrukt dat vermoeidheid en blessures een rol spelen in de huidige dip. “Veel jongens spelen nu wedstrijden die ze lange tijd niet meer hebben afgewerkt. Sommigen komen net terug uit blessure. Dat merk je op het veld, maar dat doet niets af aan hun inzet.”



Voor de fans blijft het echter een moeilijke periode. Beerschot speelt voor de winterstop nog tegen de autoritaire leider SK Beveren. Dat zal veel bepalen voor de fans, die toch hopen dat hun ploeg nog meespeelt voor promotie.