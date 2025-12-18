Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Vandaag ontving bondscoach Rudi Garcia de Belgische pers om vooruit te blikken op het WK, maar ook om terug te kijken op de wisselvallige kwalificatieronde. Tijdens dat gesprek sprak hij over zowel ervaren spelers als jong talent, de voorbereiding op het WK én zijn visie op het competitieformat.

Een van de onderwerpen was Axel Witsel. Garcia benadrukte dat de middenvelder van Girona een belangrijke rol kan spelen. "We zijn blij met zijn prestaties de afgelopen maanden. Hij speelt vast bij Girona, is veelzijdig en brengt veel ervaring mee. Daarnaast biedt hij leiderschap, iets wat we tijdens de kwalificaties soms misten", vertelde de bondscoach.

Over de WK-voorbereiding liet Garcia weten dat er mogelijk nog een oefenwedstrijd tegen een Europese tegenstander komt. "Het is nog niet officieel, maar het plan is om nog een Europese tegenstander te treffen en ook een thuismatch in België te spelen", aldus Garcia.

Rudi Garcia wil ook dat UEFA en FIFA nadenken over lichtere kalender

Ook jonge talenten kregen aandacht, waaronder Nathan De Cat. Garcia benadrukte dat iedereen kan hopen op een WK-selectie, maar dat bevestigen nog een stap verder is.

"Leeftijd speelt geen rol. Spelers zoals Mokio, Vermant en Ngoy volgen we nauwgezet. Ze hebben kwaliteiten en potentieel, dus alles staat open voor hen. De Cat? We volgen iedereen. Hij heeft een natuurlijke maturiteit", zei hij.



Daarnaast sprak Garcia over het competitieformat in België en de zware speelschema’s. "Ik waardeer de play-offs omdat ze voor topwedstrijden zorgen, maar minder matchen kan ook goed zijn voor de gezondheid van de spelers", legde hij uit. Over de drukke kalender voegde hij eraan toe. "Spelers zijn geen machines. We willen ze op het veld zien, niet in het ziekenhuis. UEFA en FIFA moeten nadenken over een lichter schema."