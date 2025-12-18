Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

Union Saint-Gilloise blijft ondanks een matige reeks van zes punten op vijftien wedstrijden aan kop in de Pro League. Toch klinken er vragen over de efficiëntie van het team, vooral nu de resultaten in de competitie wat tegenvallen.

Volgens analist Nordin Jbari ligt dat deels aan de eerste ervaring in de Champions League. “Spelen tegen teams als Inter Milan kost veel energie. Daar hou je minder over voor de competitie", zegt hij bij de RTBF.

"Daarnaast verandert David Hubert dingen en moeten de automatismen opnieuw ingeslepen worden", zegt Jbari. Hij merkt ook op dat de aanval minder efficiënt is dan in voorgaande seizoenen.

Philippe Albert ziet de situatie minder zorgwekkend. “Gelukkig dat ze 6 op 15 pakken, anders was er geen spanning meer in de competitie. Brugge kent ook een moeilijke periode. Het is tijdelijk, en ze blijven aan kop", stelt hij.

'Makkelijk' programma voor Union voor Nieuwjaar

De komende weken bieden Union kansen om vertrouwen terug te winnen. Zaterdag ontvangen ze Zulte Waregem, een ploeg die vaak punten laat liggen tegen de topteams.

Kort daarna wacht een uitwedstrijd bij Cercle Brugge, nog voor de feestdagen. Die wedstrijden kunnen cruciaal zijn om de kloof voldoende groot te houden, zeker met het programma dat Club Brugge en Anderlecht voor de boeg hebben.