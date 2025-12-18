Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

Union Saint-Gilloise zal Bayern München niet treffen in een uitverkochte Allianz Arena: vier vakken blijven tijdens de wedstrijd gesloten na een beslissing van de UEFA.

Om in de top 24 van de Champions League te eindigen, zal Union Saint-Gilloise een mirakel nodig hebben. De landskampioen staat 27e met nog twee speeldagen te gaan en moet nog op bezoek bij Bayern München, alvorens Atalanta in Brussel te ontvangen.

Op 21 januari trekken de Unionisten naar Beieren om het op te nemen tegen het Bayern van Vincent Kompany, dat in oktober al korte metten maakte met Club Brugge (4-0).

Vier vakken van de Allianz Arena gesloten tegen Union

De ploeg van Kompany verkeert in bloedvorm en staat momenteel eerste in de Bundesliga en tweede in de Champions League, net achter Arsenal. Op papier is Bayern dus torenhoog favoriet, maar tegen Union zal het wel wat extra steun moeten missen.

De vakken 111 tot en met 114 op het onderste niveau van de zuidtribune van de Allianz Arena blijven namelijk gesloten. Dat is een sanctie van de UEFA na het afsteken van vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal begin december.

Bayern ontvangt Union dus zonder zijn befaamde "kop" eind januari. De club uit het Dudenpark zal de Allianz Arena niet op volle capaciteit meemaken. Die straf kan voor Union een meevaller zijn, omdat de druk in het stadion iets minder groot zal zijn.

