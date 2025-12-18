Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

De uitspraken van Rudi Garcia over het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge blijven nazinderen. De bondscoach spaarde blauw-zwart niet, maar krijgt nu zelf tegenwind vanuit onverwachte hoek.

Club Brugge besloot om Nicky Hayen te ontslaan en daarna meteen Ivan Leko weg te plukken bij KAA Gent. Bondscoach Rudia Garcia liet zich donderdag uit over de situatie.

Hij vindt de beslissing van Club Brugge om Hayen te laten gaan onbegrijpelijk. De bondscoach kwam met heel wat kritiek voor blauw-zwart omwille van hun keuze.

KBVB niet opgezet met felle uitspraken van bondscoach

De KBVB heeft ondertussen een duidelijk standpunt ingenomen na de felle uitspraken van Garcia. Volgens Het Nieuwsblad is de voetbalbond "not amused" met wat er gezegd werd.

Volgens hen is het ontslag van Nicky Hayen een interne zaak. Garcia moet zich enkel focussen op de nationale ploeg en de werking ervan. Club Brugge zou niet hebben willen reageren.

Dit weekend zal Club Brugge de Slag om Vlaanderen spelen tegen KAA Gent. De sfeer zal extra beladen zijn door de omstandigheden en de Brugse politie is op zijn hoede.