Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge blijft nazinderen. Niet alleen supporters reageren verbaasd, ook bondscoach Rudi Garcia begrijpt weinig van de beslissing die blauw-zwart nam.

Nicky Hayen werd onlangs ontslagen bij Club Brugge. Die beslissing zorgde voor veel onbegrip bij supporters van blauw-zwart (en andere ploegen). Ook bondscoach Rudi Garcia is op de hoogte van de situatie.

En hij is opvallend hard voor Club. "Die beslissing is niet te begrijpen. Het is een trainer die heel veel goeie dingen heeft gedaan bij Club. In de play-offs is er ook nog veel goed te maken met de halvering van de punten, als je gewoon in de top zes eindigt", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Rudi Garcia spaart Club Brugge niet na ontslag Hayen

"Het is een ploeg met veel kwaliteiten dat goed voetbal op de mat brengt. Helaas gebeurt dat nu zonder de intussen ex-trainer", gaat Garcia verder, die het duidelijk moeilijk heeft met de beslissing.

Hayen werd ontslagen na een 3 op 12 in de competitie. Het spel was minder, maar Club stond op het moment van zijn ontslag nog derde. Volgens Garcia had het nog goed kunnen komen.

Lees ook... Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in›

"Voor mij is onjuist en niet te begrijpen. Kijk naar de magnifieke resultaten in de Champions League, zelfs tegen Barcelona. Het is niet solidair tegenover de coach", besluit de bondscoach.