Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

Ajax heeft zich zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van de KNVB Beker. De Amsterdammers haalden het met duidelijke 2-7-cijfers bij derdeklasser Excelsior Maassluis.

Het werd vooral een avond om de jonge talenten te vieren. Rayane Bounida speelde een hoofdrol met één doelpunt en liefst vier assists en drukte zo nadrukkelijk zijn stempel op de partij.

Ajax nam al vroeg het heft in handen. Na twaalf minuten opende Owen Wijndal de score, waarna Bounida met twee slimme assists de kloof snel vergrootte. Nog voor rust stond het al 0-4, met ook een treffer van Jorthy Mokio.

Na de pauze bleef Ajax doorduwen. Mokio bekroonde zijn sterke wedstrijd met nog een doelpunt en een assist, terwijl Bounida ook na rust bleef strooien met beslissende passes en zelf opnieuw raak trof.

Bounida is onder Fred Grim helemaal boven water gekomen

De thuisploeg kon tussendoor nog milderen, maar de wedstrijd was al lang beslist. Raul Moro zorgde halverwege de tweede helft voor het zevende Amsterdamse doelpunt.



Met hun prestaties kloppen beide Belgen nog meer op de deur voor een basisplaats. Bounida is onder Fred Grim helemaal boven water gekomen en de fans van de Nederlandse topclub smullen ervan.