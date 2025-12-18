Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

RSCA Futures heeft woensdagavond een 2-0-zege geboekt tegen Francs Borains, de eerste overwinning sinds 23 september. De paars-witte beloften overleefden een stevige start van de bezoekers en namen daarna over.

Een van de uitblinkers was Enzo Sternal. De jonge Fransman nam het middenveld volledig in handen, stuurde Pape Ndao weg en zorgde voor gevaarlijke acties die tot de openingsgoal leidden.

Die eerste goal kwam van Gassimou Sylla, die een strafschop omzette en daarmee zijn eerste doelpunt in het profvoetbal maakte. Even later tekende aanvoerder Alexander De Ridder voor de 2-0, een heel knap afstandsschot dat via de deklat binnen ging. Het duo Sternal en De Ridder zette zo de wedstrijd definitief op slot.

Francs Borains probeerde nog terug te komen, maar RSCA Futures hield stand. Keeper Haentjens redde een schot van Massimo Bruno, maar verder kregen de bezoekers geen echte kansen.

Profdebuut voor 15-jarige Ede Eriyo

Een ander hoogtepunt van de avond was het debuut van Dwight Ede Eriyo. De 15-jarige vleugelspeler/spits kwam kort voor het einde in het veld en werd daarmee de eerste mannelijke speler geboren in 2010 die zijn profdebuut maakt in België. Een mijlpaal voor Anderlecht en de jonge Eriyo zelf.

Eriyo is eigenlijk een centrumspits en heeft daar bij de jeugd ook al mooie dingen laten zien, maar kan dus ook op de vleugel uit de voeten met zijn snelheid.



