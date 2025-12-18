Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

Foto: © photonews

Racing Genk laat zich niet opjagen in de zoektocht naar een nieuwe trainer, maar de timing kan wel snel worden. Het is niet uitgesloten dat de opvolger van Thorsten Fink volgende week al op de bank zit tegen Club Brugge.

Achter de schermen lopen er gesprekken. Racing Genk sprak intussen met Nicky Hayen, die momenteel in poleposition ligt, en met Timmy Simons. Daarnaast circuleert nog de naam van een buitenlandse kandidaat, weet HLN.

Voor de wedstrijd in Charleroi wil Genk geen beslissing forceren. De club neemt bewust tijd, al kan de knoop snel worden doorgehakt met het oog op de thuiswedstrijd tegen Club Brugge.

Dat Hayen bovenaan het lijstje staat, is logisch. Hij pakte eerder titel en beker met Club Brugge en maakte indruk in Europa. Genk ziet in hem een coach die tactisch kan schakelen en wedstrijden grondig voorbereidt.

Hayen ligt in poleposition bij Genk, Timmy Simons maakt ook nog kans

Ook Simons werd niet toevallig uitgenodigd. De clubleiding hoorde positieve signalen na zijn passage bij Westerlo en wil zijn visie aftoetsen. Dat Genk vooral naar clubloze trainers kijkt, heeft ook een financiële reden na het dure afscheid van Fink.


Sportief ligt er meteen werk op tafel. Genk moet efficiënter worden aan beide kanten van het veld: defensief stond het te vaak open, offensief bleef de productie met 22 goals in 18 matchen onder de verwachtingen. De nieuwe coach zal snel moeten ingrijpen.

