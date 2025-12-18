Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

De toekomst van Yari Verschaeren bij RSC Anderlecht blijft onzeker. Met een contract dat afloopt in juni 2026 dringt een beslissing zich stilaan op, maar voorlopig liggen de standpunten nog ver uiteen.

Sportief is Verschaeren geen onbetwiste titularis meer. Hij kreeg recent nog een kans aan de aftrap, maar in Westerlo ging paars-wit zwaar onderuit. Het is illustratief voor zijn huidige status: belangrijk, maar niet langer onaantastbaar.

Achter de schermen zijn er wel gesprekken geweest over een contractverlenging, schrijft Het Nieuwsblad. Anderlecht staat open voor een langer verblijf, maar koppelt daar duidelijke voorwaarden aan. Verschaeren behoort tot de grootverdieners en zal financieel moeten inleveren.

Over cijfers is intussen gesproken, maar een akkoord is nog veraf. Wat Anderlecht voorstelt, vindt het bestuur correct, terwijl de speler en zijn entourage de kloof voorlopig nog groot achten, ook al is er ruimte voor toegevingen.

De onderhandelingen zitten nog in een vroege fase en de hamvraag blijft of beide partijen elkaar zullen vinden. Hoe ver wil Anderlecht gaan voor een speler uit eigen jeugd? En hoeveel water wil Verschaeren bij de wijn doen?



Alternatieven zijn er voorlopig niet. Wordt er voor Nieuwjaar geen akkoord bereikt, dan mag Verschaeren vanaf 1 januari vrij praten met andere clubs. Een transfervrij vertrek in de zomer zou dan plots een reëel scenario worden.