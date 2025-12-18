Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4313

De toekomst van Yari Verschaeren bij RSC Anderlecht blijft onzeker. Met een contract dat afloopt in juni 2026 dringt een beslissing zich stilaan op, maar voorlopig liggen de standpunten nog ver uiteen.

Sportief is Verschaeren geen onbetwiste titularis meer. Hij kreeg recent nog een kans aan de aftrap, maar in Westerlo ging paars-wit zwaar onderuit. Het is illustratief voor zijn huidige status: belangrijk, maar niet langer onaantastbaar.

Achter de schermen zijn er wel gesprekken geweest over een contractverlenging, schrijft Het Nieuwsblad. Anderlecht staat open voor een langer verblijf, maar koppelt daar duidelijke voorwaarden aan. Verschaeren behoort tot de grootverdieners en zal financieel moeten inleveren.

Over cijfers is intussen gesproken, maar een akkoord is nog veraf. Wat Anderlecht voorstelt, vindt het bestuur correct, terwijl de speler en zijn entourage de kloof voorlopig nog groot achten, ook al is er ruimte voor toegevingen.

Yari Verschaeren moet fors inleveren om bij Anderlecht te blijven

De onderhandelingen zitten nog in een vroege fase en de hamvraag blijft of beide partijen elkaar zullen vinden. Hoe ver wil Anderlecht gaan voor een speler uit eigen jeugd? En hoeveel water wil Verschaeren bij de wijn doen?


Alternatieven zijn er voorlopig niet. Wordt er voor Nieuwjaar geen akkoord bereikt, dan mag Verschaeren vanaf 1 januari vrij praten met andere clubs. Een transfervrij vertrek in de zomer zou dan plots een reëel scenario worden.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Yari Verschaeren

Meer nieuws

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

09:00
Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

09:30
KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

08:40
2
Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

08:20
Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

08:00
3
Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

07:00
6
De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

07:40
Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

06:30
Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

06:00
2
'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

23:00
Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

22:30
1
Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

19:40
3
WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

21:40
4
Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

22:00
Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

20:40
'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

21:00
4
OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

21:20
Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

18:40
1
Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

20:00
1
Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

20:20
Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

19:00
5
De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

19:20
Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

17:20
Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

18:00
1
Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

17:40
4
FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

18:20
1
Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

16:30
Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

17:00
5
Zware klap voor Mario Stroeykens: hij ziet zijn droom in rook opgaan

Zware klap voor Mario Stroeykens: hij ziet zijn droom in rook opgaan

14:40
5
🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt

🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt

16:00
10
Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal"

Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal"

14:30
8
Recordbedrag! Rode Duivels kunnen portefeuille van de Belgische voetbalbond stevig vullen

Recordbedrag! Rode Duivels kunnen portefeuille van de Belgische voetbalbond stevig vullen

15:31
Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

12:20
5
Bayat legt uit hoe en waarom hij Fellaini aan boord haalt

Bayat legt uit hoe en waarom hij Fellaini aan boord haalt

14:00
2
Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

12:40
7
In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

13:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Bork Bork over Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen felrops felrops over Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels storfstievel storfstievel over Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...' Supremepony Supremepony over Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato André Coenen André Coenen over Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden André Coenen André Coenen over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved