KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

Foto: © photonews

Club Brugge probeerde vorige week niet alleen Ivan Leko en zijn assistent Nicolas Still weg te halen bij AA Gent, maar ook keeperstrainer Bart van Tornhout. Uiteindelijk blijft Van Tornhout echter bij de Buffalo's, die dreigden met juridische stappen om hem te behouden.

De interesse van Club Brugge kwam nadat ze hun eigen keeperstrainer, Wouter Biebauw, ontsloegen en die vertrok naar Cercle Brugge. Van Tornhout is een oude bekende van Leko en een gewaardeerde kracht bij AA Gent, waardoor blauw-zwart hem als logische kandidaat zag om de vacature in te vullen.

AA Gent was op de hoogte van de belangstelling, maar werd niet gecontacteerd door Club Brugge. Het bestuur wilde Van Tornhout absoluut behouden en liet duidelijk merken dat hij niet vertrekt. Donderdagochtend werd aan Het Nieuwsblad bevestigd dat Van Tornhout bij Gent blijft.

De club liet weten dat juridische stappen overwogen werden, mocht Van Tornhout zijn contract hebben opgezegd om naar Club Brugge te gaan. Daarbij werden zowel oneerlijke concurrentie als artikel 8 van de sociale wetgeving van de betaalde sportbeoefenaar aangehaald, dat overstappen binnen dezelfde competitie beperkt.

Video-analist wel naar Club Brugge?

Daarnaast verwijst AA Gent naar mogelijke competitievervalsing. Artikel B11.209 van het bondsreglement verbiedt pogingen om wedstrijden of de competitie te beïnvloeden. Gent is van mening dat Club Brugge bewust destabiliserend optreedt in de aanloop naar de Slag om Vlaanderen.

Lees ook... Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"
Opvallend is dat ook video-analist Amaury Smits deze week ontslag nam bij AA Gent. Of hij Leko volgt naar Club Brugge, is nog onduidelijk. Feit is dat de spanningen tussen beide clubs hoog oplopen en het conflict voorlopig niet lijkt te eindigen.

Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (21/12).

09:30
09:00
08:00
3
19:00
5
08:20
21:40
4
07:20
3
07:00
6
07:40
06:30
06:00
2
21:00
4
23:00
22:30
1
20:00
1
22:00
20:40
21:20
19:40
3
20:20
18:40
1
16:30
19:20
17:20
09:53
14
18:00
1
17:40
4
18:20
1
11:40
29
17:00
5
16:00
10
14:30
8
15:31
14:40
5
14:00
2
13:30
4

