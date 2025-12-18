OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet
Foto: © photonews
Hernán Losada heeft een nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij het failliete Deinze. De Argentijnse coach waagt zich aan een opvallend buitenlands avontuur en moet een ambitieuze club opnieuw richting Europa leiden.

Hernan Losada zat sinds zijn vertrek bij KMSK Deinze, dat failliet ging, zonder club. De Argentijnse trainer heeft donderdag zijn nieuwe en opvallende uitdaging officieel beet.

Losada gaat namelijk aan de slag bij Apollon Limassol. Hij tekende er een contract tot mei 2026 met de optie op een extra seizoen. Momenteel staat de club zesde in Cyprus.

Hernan Losada is de nieuwe coach van Apollon Limassol 

Dat is volgens het clubbestuur niet goed genoeg, en meteen ook de reden waarom er een trainerswissel plaatsvond. Losada moet Apollon Limassol weer Europees op de kaart zetten.

In het verleden was de 43-jarige coach al trainer bij Beerschot en Deinze in België. In het buitenland beleefde hij als oefenmeester avonturen bij D.C. United en Montréal.

Apollon speelde al vier keer kampioen in Cyprus. De club staat zoals eerder vermeld pas zesde in het klassement, met acht punten minder dan de leider, Aris Limassol.

