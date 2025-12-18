'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

Na het ontslag van Thorsten Fink speurt KRC Genk de markt af naar een nieuwe trainer. De voorkeur gaat uit naar een coach met ervaring in de Belgische competitie.

Thorsten Fink werd onlangs ontslagen bij KRC Genk. De Limburgers zijn ondertussen volop op zoek naar een waardige vervanger. Ze willen liefst een coach die Belgische competitie goed kent.

Nicky Hayen is de naam die al het vaakst genoemd werd, maar ook aan Timmy Simons wordt gedacht in de Cegeka Arena. Dinsdagavond nam Genk contact op met Hayen.

Nog een Belgische naam op de Genkse shortlist

Maar volgens Het Laatste Nieuws is er nog een Belgische trainer die op de shortlist staat: Carl Hoefkens. Die is momenteel nog trainer van NAC Breda, maar daar draait het niet meer zo vlot.

In België was Hoefkens al coach van Club Brugge en Standard. Ook als speler kwam hij voor heel wat JPL-ploegen uit. Hayen blijft topkandidaat, maar Hoefkens is dus ook een optie.



Nog een opvallend detail waar sommigen al aan gedacht zullen hebben: de ex-vrouw van Hoefkens, Vanessa D’Hooghe, heeft momenteel een relatie met Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge.