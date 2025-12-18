'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

Ziet Club Brugge straks een jong talent naar Spanje vertrekken. FC Barcelona zou geïnteresseerd zijn in de 17-jarige Jesse Bisiwu.

Club Brugge houdt zijn ambities groot, dat valt duidelijk te merken aan de trainerswissel die onlangs plaatsvond. Een 3 op 12 was al genoeg om Nicky Hayen aan de kant te schuiven voor Ivan Leko.

De club behoudt momenteel een goede mix tussen het aankopen van nieuwe sterkhouders en jonge spelers kansen geven. Maar om hun eigen talenten te beschermen moeten ze in Brugge steeds meer moeite doen.

FC Barcelona klopt aan voor toptalent van Club NXT

Dat blijkt nog maar eens. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft FC Barcelona namelijk zijn oog laten vallen op Jesse Bisiwu. De 17-jarige flankaanvaller speelt vaak met Club NXT mee.

Zijn debuut voor de grootmacht moet hij nog maken, maar Barça laat er geen gras over groeien. De Spaanse topclub was onder de indruk van zijn prestaties op het WK U17.



Er volgde al een meeting tussen zijn entourage en Barcelona, dat hem wil overtuigen om in de zomer van 2026 mogelijk al een transfer te maken. Het plan is om hem in wedstrijden van Barça B te laten starten in het begin. Er staan nog verdere meetings gepland, terwijl Club hem niet wil laten vertrekken.