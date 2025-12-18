Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

De RSCA Futures hebben een stevige boost gekregen door de winst tegen Francs Borains. Daarin viel één jongen op: Enzo Sternal. Niet toevallig, want er wordt héél veel verwacht van het 18-jarige Franse toptalent, die net weer boven water komt na een zware knieblessure.

In maart van dit jaar scheurde Sternal de ligamenten van de knie en pas eind november kon hij zijn wederoptreden vieren bij de Futures. Maar voor de troepen van Jelle Coen is het wel een fameuze opsteker, want de aanvallende middenvelder is een enorm talent.

Enzo Sternal is ongeduldig, iets waar Anderlecht van profiteerde

Tegen Francs Borains nam hij de regie in handen en leidde hij zijn ploeg naar een 2-0-zege, de eerste overwinning sinds 23 september. Sternal is dan ook niet de eerste de beste en het is een wonder dat Anderlecht hem kon binnenhalen. Marseille betaalde op zijn 15de immers nog 300.000 euro voor hem aan Nancy. Ongezien in Frankrijk voor iemand van die leeftijd.

Maar - zoals ze bij Anderlecht intussen ook al merkten - Sternal is ongeduldig. Robert De Zerbi liet hem indertijd maar twee keer invallen bij de A-ploeg. Hij wou uitzicht op meer en Anderlecht rook zijn kans. Daarbij komt het absoluut van pas dat de beloften in het profvoetbal zitten.

Marseille stond de overgang niet in de weg, wat de weg vrijmaakte voor de jonge dribbelaar. De transferprijs bleef beperkt: 500.000 euro plus maximaal een half miljoen aan bonussen. Omdat Sternal nog minderjarig is, kon hij slechts een contract tot 2027 tekenen.

Niet uitgesloten dat Besnik Hasi Sternal al eens laat proeven van de A-kern

Wat Marseille uiteindelijk over de streep trok, was het doorverkooppercentage. Dat kan oplopen tot 50%, maar daalt naarmate de transfersom hoger wordt. Zo profiteert Marseille mee van een eventuele latere verkoop, terwijl Anderlecht de speler nu kan laten doorgroeien.



Sternal moet nu helemaal fit worden voor hij in aanmerking komt voor de A-ploeg, waar Besnik Hasi qua fysiek de lat nog een pak hoger legt. Maar het is zeker niet uitgesloten dat ze hem al eens laten proeven van het grote werk. Sternal willen ze in Neerpede immers gelukkig houden, want zijn potentieel is onmiskenbaar.