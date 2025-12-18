Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

Afgelopen weekend won Sunderland in eigen huis van Newcastle United met 1-0. En zo heeft het team van Noah Sadiki er opnieuw drie nuttige punten bij na een zege in een zeer belangrijke clash tussen de twee aartsrivalen.

De match zelf? Die had weinig om het lijf. Het verschil werd gemaakt door een owngoal van Woltemade, verder gebeurde er eigenlijk heel weinig op het veld en waren het vooral de supporters die heel veel indruk maakten.

Geen saaie wedstrijd door Noah Sadiki

Ook Noah Sadiki speelde niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar wel een heel degelijke en zijn team pakte dus wel drie belangrijke punten en blijft zo meedraaien in de subtop van de Premier League. En dat is ook voor de speler zelf goed nieuws met oog op de rest van zijn carrière.

"Het was geen saaie wedstrijd, onder meer door Sadiki", opende Filip Joos de debatten in 90 Minutes. De supporters zongen hem ook toe na de wedstrijd - altijd leuk na een pittige derbywedstrijd. En dat was de analisten niet ontgaan.

Noah Sadiki blijft overal dezelfde speler volgens Filip Joos

"Hij was goed hé. Een beetje een ongeleid projectiel soms, maar hij deed het echt goed", opperde Gilles De Coster. "Hij is overal dezelfde speler", pikte Joos meteen opnieuw in. "Het is die jongen van bij Union SG, die nu net hetzelfde doet op een hoger niveau."

"Hij verliest geen vijf procent van zichzelf uit angst of eerbied, niks. Het blijft heel raar dat Anderlecht hem nooit op die plaats heeft gezegd. O'Loughlin wist dat meteen en zei dat ook. Die blijft niet in Sunderland, hij is het smeermiddel voor heel veel ploegen."