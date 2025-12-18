Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Afgelopen weekend won Sunderland in eigen huis van Newcastle United met 1-0. En zo heeft het team van Noah Sadiki er opnieuw drie nuttige punten bij na een zege in een zeer belangrijke clash tussen de twee aartsrivalen.

De match zelf? Die had weinig om het lijf. Het verschil werd gemaakt door een owngoal van Woltemade, verder gebeurde er eigenlijk heel weinig op het veld en waren het vooral de supporters die heel veel indruk maakten.

Geen saaie wedstrijd door Noah Sadiki

Ook Noah Sadiki speelde niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar wel een heel degelijke en zijn team pakte dus wel drie belangrijke punten en blijft zo meedraaien in de subtop van de Premier League. En dat is ook voor de speler zelf goed nieuws met oog op de rest van zijn carrière.

"Het was geen saaie wedstrijd, onder meer door Sadiki", opende Filip Joos de debatten in 90 Minutes. De supporters zongen hem ook toe na de wedstrijd - altijd leuk na een pittige derbywedstrijd. En dat was de analisten niet ontgaan.

Noah Sadiki blijft overal dezelfde speler volgens Filip Joos

"Hij was goed hé. Een beetje een ongeleid projectiel soms, maar hij deed het echt goed", opperde Gilles De Coster. "Hij is overal dezelfde speler", pikte Joos meteen opnieuw in. "Het is die jongen van bij Union SG, die nu net hetzelfde doet op een hoger niveau."

Lees ook... Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs
"Hij verliest geen vijf procent van zichzelf uit angst of eerbied, niks. Het blijft heel raar dat Anderlecht hem nooit op die plaats heeft gezegd. O'Loughlin wist dat meteen en zei dat ook. Die blijft niet in Sunderland, hij is het smeermiddel voor heel veel ploegen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Sunderland
Noah Sadiki

Meer nieuws

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

21:00
Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

17:40
Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

20:20
'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

17:40
Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

12:00
Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

18:40
3
"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

20:00
Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

15:30
3
Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

18:20
Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

19:00
1
OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

16:45
4
Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

19:20
Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

18:00
Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

12:20
6
Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

14:20
14
Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

17:20
1
'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

16:30
4
'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

17:00
Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

16:15
Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen Interview

Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

16:00
2
Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

14:00
10
Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

12:40
17
Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

15:15
Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

14:40
3
Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

13:15
OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

15:00
Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

13:30
7
Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

09:00
7
Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

13:00
KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Opinie

KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

11:40
5
Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

07:20
5
Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

11:20
5
Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

11:00
9
Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

10:00
Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

10:45
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Slag om Vlaanderen onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp Noobjectivepress Noobjectivepress over Hans Vanaken... hallucinant! 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in RememberLierse RememberLierse over WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje RememberLierse RememberLierse over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen Nelvafrel Nelvafrel over Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct" malinezer malinezer over Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen LordJozef LordJozef over Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten Nelvafrel Nelvafrel over Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA Jasperd Jasperd over Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved