Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

Foto: © photonews

We hebben het de laatste tijd veel over Senne Lammens. Thibaut Courtois en Matz Sels zijn er natuurlijk ook nog altijd, dus aan doelmannen geen gebrek. Maar eentje is stilaan van het toneel aan het verdwijnen: Maarten Vandevoordt.

Vandevoordt werd bij zijn doorbraak bij Genk gezien als één van de grootste doelmannentalenten die er al waren en hij werd dan ook al snel titularis. Hij werd in april 2022 al gekocht door RB Leipzig, maar nog twee seizoenen in Genk gelaten om verder te rijpen. 

Dit seizoen enkel DFB-Pokal voor Vandevoordt

Vorig seizoen zou een overgangsjaar worden. Péter Gulacsi was de onbetwiste nummer 1, maar Vandevoordt kreeg toch nog 12 matchen: zes in de Bundesliga (mede door een hersenschudding bij Gulacsi), vier in de beker en twee in de Champions League.

Niet overdreven veel, maar toch nog genoeg om een paar keer opgeroepen te worden bij de Rode Duivels. Dit seizoen is het echter helemaal anders. Leipzig speelt geen Champions League en de verdeling van de matchen is duidelijk. 

Gulacsi speelt alles in de Bundesliga en Vandevoordt moet zich tevreden stellen met de DFB-Pokal. Gelukkig zitten ze daar nog steeds in of het zag er somber uit voor de 23-jarige doelman.

De zomer afwachten lijkt nu het beste

Moet hij dan voor een oplossing gaan of het nog even aankijken? Waarschijnlijk wordt voor dat laatste geopteerd, want Gulacsi is intussen 35 en heeft een aflopend contract. De kans is dus bestaande dat Vandevoordt volgend seizoen wel zijn kans krijgt als eerste doelman.

Het valt af te wachten hoe tevreden ze zijn met hem en wie ze gaan halen als extra doelman. Als ze daar straks weer een naam voor veel geld gaan halen, trekt hij toch beter zijn conclusies in de zomer. 

Maarten Vandevoordt

