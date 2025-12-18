Stijn Stijnen andermaal onderuit, Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen

Stijn Stijnen andermaal onderuit, Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Challenger Pro League stonden op donderdagavond nog twee interessante duels op het programma. Daarbij kwam ook onder meer Patro Eisden Maasmechelen in actie. Zij konden een goede zaak doen, maar lieten dat na.

In de Challenger Pro League stonden op donderdag nog twee duels op het programma. Geen kerstvoetbal, maar wel midweekvoetbal een weekje eerder dus voor de Belgische teams vanuit de tweede nationale klasse.

Patro Eisden Maasmechelen - KAS Eupen 0-1

Bovenin het klassement is al duidelijk dat Beveren een geweldige zaak heeft gedaan deze midweek, door zelf te winnen en doordat de verschillende concurrenten Kortrijk en Beerschot allebei punten hebben laten liggen.

Patro Eisden Maasmechelen kon een goede zaak doen in de subtop, als het in eigen huis de punten kon thuishouden tegen KAS Eupen. Dat zou niet lukken, want er werd uiteindelijk met 0-1 verloren van de Oostkantonners.

Lokeren wint in het slot bij Luik

Logan Delaurier-Chaubet zorgde voor het enige doelpunt in de wedstrijd. Club Luik en Lokeren van hun kant konden in hun onderling duel beiden een hele lange tijd niet scoren, waardoor de wedstrijd daar op een bloedeloze 0-0 leek te eindigen.


Tot de Waaslanders in het slot van de wedstrijd een elfmeter kregen. Radja Nainggolan ging achter de bal staan en maakte er 0-1 van. Patro Eisden mist de kans om vierde te worden en ziet Eupen over zich heen springen, Lokeren komt wat dichter bij Club Luik en staat nu achtste.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

22:30
'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

21:40
"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin" Interview

"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin"

21:20
"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

21:00
Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

20:40
4
Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

20:20
"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

20:00
Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

19:20
Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

19:40
1
Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

10:15
Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

19:00
3
Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

18:40
3
Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

18:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

17:40
Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

18:00
'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

17:40
Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

17:20
1
'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

17:00
'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

16:30
6
OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

16:45
7
Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

16:15
Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen Interview

Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

16:00
2
OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

15:00
Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

15:30
3
Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

15:15
Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

14:20
14
Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

14:40
4
Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

14:00
10
Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

13:30
8
Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

13:15
Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

13:00
Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

12:40
17
Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

11:20
5
Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

12:00
Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

12:20
6
Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

10:45
15

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 19/12 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 19/12 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 20/12 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 20/12 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/12 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 21/12 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 21/12 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 21/12 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum" Caesar Cyriel Caesar Cyriel over 'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach' BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten kukeluku kukeluku over Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer? Bork Bork over Hans Vanaken... hallucinant! 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Slag om Vlaanderen onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp Charly Charly over Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in RememberLierse RememberLierse over WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje RememberLierse RememberLierse over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved