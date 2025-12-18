Stijn Stijnen andermaal onderuit, Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen

In de Challenger Pro League stonden op donderdagavond nog twee interessante duels op het programma. Daarbij kwam ook onder meer Patro Eisden Maasmechelen in actie. Zij konden een goede zaak doen, maar lieten dat na.

In de Challenger Pro League stonden op donderdag nog twee duels op het programma. Geen kerstvoetbal, maar wel midweekvoetbal een weekje eerder dus voor de Belgische teams vanuit de tweede nationale klasse.

Patro Eisden Maasmechelen - KAS Eupen 0-1

Bovenin het klassement is al duidelijk dat Beveren een geweldige zaak heeft gedaan deze midweek, door zelf te winnen en doordat de verschillende concurrenten Kortrijk en Beerschot allebei punten hebben laten liggen.

Patro Eisden Maasmechelen kon een goede zaak doen in de subtop, als het in eigen huis de punten kon thuishouden tegen KAS Eupen. Dat zou niet lukken, want er werd uiteindelijk met 0-1 verloren van de Oostkantonners.

Lokeren wint in het slot bij Luik

Logan Delaurier-Chaubet zorgde voor het enige doelpunt in de wedstrijd. Club Luik en Lokeren van hun kant konden in hun onderling duel beiden een hele lange tijd niet scoren, waardoor de wedstrijd daar op een bloedeloze 0-0 leek te eindigen.



Tot de Waaslanders in het slot van de wedstrijd een elfmeter kregen. Radja Nainggolan ging achter de bal staan en maakte er 0-1 van. Patro Eisden mist de kans om vierde te worden en ziet Eupen over zich heen springen, Lokeren komt wat dichter bij Club Luik en staat nu achtste.