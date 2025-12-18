Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zoals elke week brengen we u ook deze week ons elftal van de week, met de beste elf spelers op de Belgische voetbalvelden. Deze week is dat door omstandigheden met een paar dagen uitstel, maar daarom niet minder interessant.

Doelman

Onder de lat beleefde Andreas Jungdal een wedstrijd die typerend is voor wat een doelman van een team als Genk, dat zo vaak de score opent, zou moeten vrezen. Dat Racing Genk ondanks 3,19 verwachte doelpunten slechts één keer wist te scoren, was mede dankzij hem. De Deense doelman maakte zes reddingen en moest uiteindelijk in de blessuretijd de gelijkmaker incasseren.

Verdediging

Aan de linkerkant van onze verdediging maakte Henok Teklab pas zijn tweede basisplaats van het seizoen, maar hij betaalde het vertrouwen van Felice Mazzu terug met een solide prestatie tegen Standard.

In het centrum vinden we nog een Leuvense speler, Noë Dussenne. De voormalige Standard-speler maakte een perfecte comeback in Sclessin. Ondanks zijn gebrek aan snelheid tegen Timothé Nkada hield hij de verdediging goed staande en won hij maar liefst 10 van zijn 12 luchtduels.

Naast hem vinden we een naam die doet denken aan de Pro League van tien jaar geleden. Na Cheikou is het Boubakar Kouyaté ('Kiki' voor zijn vrienden) die de spitsen het leven zuur maakt. Hij is geen onbekende in de opmars van Antwerp en was dit weekend opnieuw meedogenloos tegen Gent.

Lees ook... Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Aan de rechterkant stond Ali Maamar aanvankelijk niet op de planning voor onze beste elf van het weekend. Maar de blessure van Ilay Camara dwong hem na slechts vijftien minuten in te vallen. Zijn goed getimede loopacties naar voren deden de rest en benadrukten de vele opties die Anderlecht tot zijn beschikking heeft op de backposities.

Middenveld

Op het middenveld zorgt Aleksandar Stankovic voor de balans in onze basiself, net zoals hij dat al maanden doet bij Club Brugge. Tegen Dender bekroonde hij zijn solide prestatie zelfs met een late goal. Naast hem wordt Mathis Servais voor de tweede week op rij beloond. Zijn twee assists zorgden ervoor dat Mechelen een comfortabele wedstrijd speelde tegen Cercle Brugge.

Om ons middenveldtrio compleet te maken, hebben we gekozen voor Nathan Saliba. Hij weet dat zijn speelstijl risicovol is. Maar tegen Sint-Truiden wierp het zijn vruchten af: de Canadees was erg ondernemend en maakte gelijk uit een vrije trap, waarna Anderlecht drie minuten later de wedstrijd volledig omdraaide.

Aanval

In de aanval waren Romeo Vermant en Christos Tzolis niet te negeren. De twee spelers van Club Brugge zijn onafscheidelijk en speelden beiden een belangrijke rol in de 5-1 overwinning, met elk twee doelpunten. Vermants prestatie was des te opmerkelijker gezien het feit dat hij pas in de 60e minuut als invaller het veld betrad.

Om onze basiself compleet te maken, is de laatste spits die we noemen Gyrano Kerk. Na dit seizoen node gemist te zijn bij Antwerp, is hij weer in topvorm. En dat maakt het verschil: zijn loopacties en fysieke aanwezigheid bezorgden Gent serieuze problemen, en het was hij die de score opende.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Andreas Jungdal
Ali Maamar
Noë Dussenne

Meer nieuws

Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

16:15
"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

21:00
OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

16:45
4
Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

17:40
'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

17:40
Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

17:20
1
Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

19:00
1
Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

18:40
3
Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

19:40
"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

20:00
Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

18:20
Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

11:20
5
Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

14:40
3
Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

13:15
'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

17:00
Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

19:20
Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

18:00
Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

12:20
6
'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

16:30
4
Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

14:20
14
Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen Interview

Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

16:00
2
Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

13:30
7
Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

15:15
Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

11:00
9
Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

15:30
3
Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

12:40
17
Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

12:00
OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

15:00
KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Opinie

KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

11:40
5
Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

14:00
10
Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

09:00
7
Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

09:30
15
Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

13:00
Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

17/12
1
Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

08:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Slag om Vlaanderen onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp Noobjectivepress Noobjectivepress over Hans Vanaken... hallucinant! 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in RememberLierse RememberLierse over WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje RememberLierse RememberLierse over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen Nelvafrel Nelvafrel over Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct" malinezer malinezer over Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen LordJozef LordJozef over Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten Nelvafrel Nelvafrel over Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA Jasperd Jasperd over Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved