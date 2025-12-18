Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Zoals elke week brengen we u ook deze week ons elftal van de week, met de beste elf spelers op de Belgische voetbalvelden. Deze week is dat door omstandigheden met een paar dagen uitstel, maar daarom niet minder interessant.

Doelman

Onder de lat beleefde Andreas Jungdal een wedstrijd die typerend is voor wat een doelman van een team als Genk, dat zo vaak de score opent, zou moeten vrezen. Dat Racing Genk ondanks 3,19 verwachte doelpunten slechts één keer wist te scoren, was mede dankzij hem. De Deense doelman maakte zes reddingen en moest uiteindelijk in de blessuretijd de gelijkmaker incasseren.

Verdediging

Aan de linkerkant van onze verdediging maakte Henok Teklab pas zijn tweede basisplaats van het seizoen, maar hij betaalde het vertrouwen van Felice Mazzu terug met een solide prestatie tegen Standard.

In het centrum vinden we nog een Leuvense speler, Noë Dussenne. De voormalige Standard-speler maakte een perfecte comeback in Sclessin. Ondanks zijn gebrek aan snelheid tegen Timothé Nkada hield hij de verdediging goed staande en won hij maar liefst 10 van zijn 12 luchtduels.

Naast hem vinden we een naam die doet denken aan de Pro League van tien jaar geleden. Na Cheikou is het Boubakar Kouyaté ('Kiki' voor zijn vrienden) die de spitsen het leven zuur maakt. Hij is geen onbekende in de opmars van Antwerp en was dit weekend opnieuw meedogenloos tegen Gent.



Lees ook... Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"›

Aan de rechterkant stond Ali Maamar aanvankelijk niet op de planning voor onze beste elf van het weekend. Maar de blessure van Ilay Camara dwong hem na slechts vijftien minuten in te vallen. Zijn goed getimede loopacties naar voren deden de rest en benadrukten de vele opties die Anderlecht tot zijn beschikking heeft op de backposities.

Middenveld

Op het middenveld zorgt Aleksandar Stankovic voor de balans in onze basiself, net zoals hij dat al maanden doet bij Club Brugge. Tegen Dender bekroonde hij zijn solide prestatie zelfs met een late goal. Naast hem wordt Mathis Servais voor de tweede week op rij beloond. Zijn twee assists zorgden ervoor dat Mechelen een comfortabele wedstrijd speelde tegen Cercle Brugge.

Om ons middenveldtrio compleet te maken, hebben we gekozen voor Nathan Saliba. Hij weet dat zijn speelstijl risicovol is. Maar tegen Sint-Truiden wierp het zijn vruchten af: de Canadees was erg ondernemend en maakte gelijk uit een vrije trap, waarna Anderlecht drie minuten later de wedstrijd volledig omdraaide.

Aanval

In de aanval waren Romeo Vermant en Christos Tzolis niet te negeren. De twee spelers van Club Brugge zijn onafscheidelijk en speelden beiden een belangrijke rol in de 5-1 overwinning, met elk twee doelpunten. Vermants prestatie was des te opmerkelijker gezien het feit dat hij pas in de 60e minuut als invaller het veld betrad.

Om onze basiself compleet te maken, is de laatste spits die we noemen Gyrano Kerk. Na dit seizoen node gemist te zijn bij Antwerp, is hij weer in topvorm. En dat maakt het verschil: zijn loopacties en fysieke aanwezigheid bezorgden Gent serieuze problemen, en het was hij die de score opende.