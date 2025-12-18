Interview Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

Vincent Euvrard moet het nog altijd stellen zonder meerdere spelers, maar zou hen normaal gezien allemaal kunnen recupereren tijdens de winterstop. Voor de verplaatsing naar Dender van zaterdag moet hij nog steeds puzzelen.

Vincent Euvrard benadrukte vorige week dat zijn ploeg zich telkens wist te herpakken na zware tegenvallers. Dat zal zaterdag in Dender opnieuw nodig zijn, na de nederlaag tegen OHL van vorig weekend.

Voor die wedstrijd kan de trainer van Standard nog altijd geen beroep doen op verschillende belangrijke spelers uit zijn kern. Wel kan hij opnieuw rekenen op Marco Ilaimaharitra, die zijn schorsing uitzat, en op Casper Nielsen, die terugkeert na blessure.

Vijf geblesseerden, twee twijfelgevallen

Mohammed El Hankouri, Marlon Fossey, Hakim Sahabo, Josué Homawoo en David Bates blijven buiten strijd, maar zij zouden uiterlijk tijdens de winterstage begin januari opnieuw kunnen aansluiten. El Hankouri zou zelfs al inzetbaar kunnen zijn tegen Sint-Truiden, al zal daar volgende week meer duidelijkheid over komen.

"David traint al enkele weken mee met de groep, maar heeft nog tijd nodig", legt Euvrard uit. "Het bijzondere is dat als we hem selecteren, hij niet meer bij de U23 kan spelen, wat net goed zou zijn om opnieuw wat minuten te maken. We bekijken welke kern beschikbaar is en of dat haalbaar is. Hij heeft al meer dan 400 dagen geen wedstrijd gespeeld. Zeventig minuten spelen kan hij nog niet, maar een resultaat verdedigen in het laatste kwartier zou binnenkort wel kunnen. We moeten rekening houden met verschillende onzekerheden zoals deze."

Tot die twijfelgevallen behoren ook Tobias Mohr en Ibrahim Karamoko. De Duitser werd eigenlijk pas in januari terug verwacht, maar herstelt goed en zou al bij de selectie kunnen zitten. Net als de Fransman trainde hij donderdagochtend voor het eerst opnieuw mee en moet worden afgewacht hoe zijn lichaam reageert om te weten of hij inzetbaar is.

Boli Bolingoli, die vorige week al in de kern zat, zou dan weer geselecteerd worden, net als Daan Dierckx. "Maar voor hen, net als voor Mohr, Nielsen en Karamoko, moeten we bekijken hoeveel minuten ze aankunnen", besloot Vincent Euvrard, voor wie het samenstellen van een elftal de voorbije weken een echte puzzel is geworden.

