Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

Foto: © photonews
De Rode Duivels zijn zeker van het WK en kennen intussen hun tegenstanders. Bondscoach Rudi Garcia kijkt al vooruit en denkt daarbij ook aan een opvallende versterking achter de schermen.

Het WK-ticket van de Rode Duivels werd onlangs veilig gesteld en ondertussen weten ze ook welke tegenstanders ze zullen tegenkomen. Rudi Garcia heeft nog tot 11 mei om een 55-koppige voorselectie door te geven.

Achter de schermen werkt hij ook aan de terugkeer van een voormalige Rode Duivel uit de 'Gouden Generatie'. Niet om op te stellen, wel om in de staf op te nemen. Het gaat dan om Jan Vertonghen, die momenteel stage loopt bij de KBVB.

Rudi Garcia denkt aan ervaren versterking voor WK-staf

"We hebben het er al met hem over gehad", zei Garcia op zijn persconferentie volgens Het Nieuwsblad. De bondscoach heeft de knoop dus doorgehakt en wil Vertonghen graag meenemen. "Hij heeft veel WK-ervaring."

"Op het vorige WK liep het fout en ik wil weten waarom en vooral hoe we dat kunnen vermijden", gaat Garcia verder. In 2022 werd België al in de groepsfase uit het tornooit geknikkerd.

"Ik denk dat we de ideeën en de raad van Vertonghen goed kunnen gebruiken", besluit de bondscoach. Jan Vertonghen houdt het record van meest caps bij de Rode Duivels met 157 wedstrijden.

