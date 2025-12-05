Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech

De Rode Duivels weten vrijdag wie hun tegenstanders op het WK zijn. België komt in groep G uit als reekshoofd en speelt tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland.

Na een WK-kwalificatiegroep die zwaarder bleek dan eerste verwacht konden de Rode Duivels zich plaatsen voor het WK in Noord-Amerika. Vrijdagavond werd er geloot voor de groepsfase.

België zat in pot 1, waardoor het alle grootste landen al kon vermijden. Dat is positief, maar er loerde nog heel wat gevaar in alle andere potten. Onze nationale ploeg zal in groep G uitkomen.

Naast het veld al zeker niet optimaal met speelsteden Vancouver, Seattle en Los Angeles, allemaal aan de westkust. Dat zal voor 'nachtwedstrijden' zorgen, wat jammer voor de supporters is. Lang opblijven of de wekker zetten zal moeten. België speelt op maandag 15 juni, zondag 21 juni en vrijdag 26 juni.

België tegen Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland op het WK

Uit pot 2 vervoegt Iran de groep van de Belgen. Het land neemt voor de zevende keer mee aan het tornooi maar haalde nog nooit de tweede ronde. Voor de Duivels zouden ze maar weinig problemen mogen veroorzaken.

Egypte kwam uit pot 3 bij België terecht. Onze Rode Duivels zullen dus wereldster Mo Salah in de ogen kijken. Tenslotte spelen ze tegen Nieuw-Zeeland uit pot 4. Een zeer haalbare loting, in deze groep moet België eigenlijk altijd eerst eindigen.