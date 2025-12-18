'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

Anderlecht is op zoek naar een ervaren centrale verdediger voor de tweede seizoenshelft. Paars-wit zou die mogelijk al gevonden hebben.

Volgens informatie van Foot Mercato heeft RSC Anderlecht geïnformeerd naar Abdou Diallo (29), een Senegalese centrale verdediger die momenteel uitkomt voor Al-Duhail in Qatar. Het profiel van de ex-speler van PSG zou de Brusselse clubleiding wel bevallen.

RSCA is echter niet alleen geïnteresseerd. Olympiakos zou al een eerste toenadering hebben gedaan en ook OGC Nice zou informatie hebben ingewonnen over de Senegalese international, die 33 caps telt.

Diallo zelf zou graag terugkeren naar Europa met het oog op het WK 2026. Hij werd sinds juni niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg en wil zich opnieuw in de kijker spelen.

Anderlecht zoekt een ervaren verdediger

Dat Anderlecht op zoek is naar ervaring achterin, is geen geheim. Met een erg jonge centrale defensie wil RSCA een routinier aantrekken die onder meer Marco Kana kan ontlasten. De huurbeurten van Yasin Özcan en Mihajlo Ilic draaiden uit op tegenvallers.

Diallo past op papier perfect in dat plaatje. In 2018 en 2019 versierde hij nog toptransfers: Borussia Dortmund betaalde 28 miljoen euro voor hem, waarna PSG hem voor 32 miljoen overnam. Bij de Parijzenaars kwam hij tot 75 wedstrijden.





Er is echter een groot struikelblok. Abdou Diallo is al maanden geblesseerd en zijn laatste speelminuten dateren van augustus. Een concrete terugkeerdatum is er niet, zo meldt Transfermarkt. In die omstandigheden zou Anderlecht alsnog kunnen afhaken. In het seizoen 2015/2016 werd hij verhuurd aan Zulte Waregem.