'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

KRC Genk is na het ontslag van Thorsten Fink op zoek naar een nieuwe coach. Heel wat pistes zijn de voorbije dagen geopperd, maar een definitieve beslissing is nog niet gevallen. Al zou er ondertussen wel één grote optie zijn: Nicky Hayen.

Na het ontslag van Thorsten Fink speurt KRC Genk de markt af naar een nieuwe trainer. De voorkeur gaat zoals geweten uit naar een coach met ervaring in de Belgische competitie. De buitenlandse optie zou zijn afgezworen.

Nicky Hayen blijft de topfavoriet bij KRC Genk

De voorbije uren bleek dat er nog drie opties zijn bij KRC Genk. Timmy Simons, Nicky Hayen en Carl Hoefkens werden al meermaals genoemd. Al is er rond die laatste ondertussen al wat minder nieuws te horen.

Vanuit Nederland blijkt dat zijn huidig team NAC Breda hem niet wil laten gaan. Ook al staat het team uit Breda voorlaatste in de stand, toch willen ze hem graag aan boord houden. Dat laat Voetbal International alvast weten.

UPDATE: Genk heeft de piste van de mysterieuze buitenlandse kandidaat voorlopig verlaten. Nog 3 Belgische opties dus, waarvan Hayen de favoriet. @hlnsport https://t.co/F0jFupUbJc — Bob Faesen (@BobFaesen) December 18, 2025

En dus drogen de opties mogelijk op voor KRC Genk. Al is de zaak volgens Het Laatste Nieuws heel erg duidelijk. Nicky Hayen is de topfavoriet en zal de topfavoriet blijven volgens de krant, al zal hij niet meteen tekenen.



De ex-coach van Club Brugge zou na zijn ontslag bij blauw-zwart een beetje rust kunnen of willen gebruiken en dus pas na de winterstop willen aansluiten bij een nieuwe ploeg. Of dat Genk wordt? Dat zal nog moeten blijken.